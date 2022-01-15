نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط المربع الإلكتروني للاستعلام عن نتائج طلاب الكويت موقع وزارة التربية الكويتية 2022/2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة بدأ طلاب الكويت الدخول عبر رابط المربع الإلكتروني، الخاص بالاستعلام عن نتائج الطلاب لجميع الصفوف، بعد أن بدأت وزارة التربية الكويتية في الاستعداد لرفع النتائج إلكترونياً للطلاب الذين أنهوا مرحلة ألامتحانات، ولم يتبقى إلا نتائج الثاني عشر التي سوف تنتهي في الرابع والعشرون من الشهر الجاري شهر يناير 2022، الخاصة بالفصل الدراسي الأول، ونحن عبر موقعكم ثقفني سنقدم لكم رابط الاستعلام الإلكتروني الرسمي التابع للوزارة، حتى يتمكن جميع الطلاب من الدخول عليه بالرقم المدني ومعرفة نتائجهم فكونوا معنا.

رابط المربع الإلكتروني للنتائج

في ظل التحول الرقمي الذي تتبناه الحكومة الكويتية، لتقديم جميع الخدمات عن بعد أنشأة وزارة التربية الكويتية موقع المربع الإلكتروني، وهو موقع خاص بالنتائج تابع للوزارة حتى يتم رفع النتائج من خلال، وجهزت الوزارة الموقع على أحدث وأفضل ما يكون حتى يستوعب العدد الكبير من الطلبة في جميع الصفوف، ونحن عبر ثقفني سنقدم لكم ألية وطريقة الاستعلام الإلكتروني عن النتيجة، خدماً لمتابعينا في دولة الكويت.

رابط نتائج الطلاب

الدخول على موقع وزارة التربية الكويتية الرسمي moe.edu.kw. أو الدخول المباشر على موقع نتائج الطلاب المربع الإلكتروني app.moe.edu.kw. تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة لدخول الموقع. اختيار الصف الذي ترغب في الاستعلام الإلكتروني عنه. كتابة الرقم المدني الخاص بك ثم أضغط بحث. سوف تظهر جميع تفاصيل النتيجة على الفور من نسبة مئوية ودرجات.

موقع وزارة التربية الكويتية

تبذل وزارة التربية والتعليم في الكويت جهود كبيرة جداً حتى تخرج الامتحانات في أفضل صورة ممكنة، وتوفر بيئة صحية للطلاب أثناء تأدية أختباراتهم من تعقيم للمقار الامتحانية، والعمل على ترك المسافات الأمنة بين الطلاب، وقياس درجات الحرارة لكافة الطلبة قبل دخول القاعات، وتوفير الأطباء في اللجان وسيارات الإسعاف، ونجحت الوزارة في ذالك ولم يشكوا أي من الطلبة وأولياء الأمور من أي مشاكل في هذا الإطار.

نتائج الصف الثاني عشر عبر رابط المربع الإلكتروني

تجرى الآن أمتحانات الصف الثاني عشر الثانوية العامة للتخصص العلمي والأدبي، والتعليم الديني، وكانت الوزارة قد بدأت الامتحانات يوم الأربعاء الموافق 29 من شهر ديسمبر 2021، ومستمرة حتى يوم 2022/01/24 من الشهر الجاري، ثم بعد ذالك يتم رفع النتائج عبر الموقع للطلاب للاستعلام الإلكتروني.