أوغندا تقرر تدمير أكثر من 400 ألف جرعة من لقاحات كورونا

جدة - نرمين السيد - قررت أوغندا، اليوم السبت، تدمير أكثر من 400 ألف جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، وذلك بعدما انتهت صلاحيتها عقب انخفاض معدل تلقى الجرعات فى المنطقة الشمالية من البلاد.





ووفقًا لما نقلته صحيفة " ساترداى مونيتور"، التى تصدر فى كامبالا، قالت وزيرة الصحة، جين روث اسينج، إن اللقاحات كانت فى الأساس مصنعة من جانب شركة مودرنا وأسترازينيكا. وتعتمد أوغندا، التى تعد أكبر مصدر إفريقى للبن، على جرعات مضادة لوباء كوفيد 19- تبرعت بها دول بينها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والنرويج وفرنسا والصين، حسبما أوضحت الوزيرة. وأضافت، أن البلاد سجلت أكثر من 157 ألف إصابة بفيروس كورونا منذ رصده لأول مرة قبل عامين تقريبًا، حيث أن نحو 10% من سكانها البالغ تعدادهم نحو 43 مليون نسمة، مطعمون بالكامل .

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