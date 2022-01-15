رئيس جواتيمالا يطالب بسجن مهربى البشر 30 عامًا بدلاً من 5 سنوات

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، اقترح جياماتى، أمس الجمعة، زيادة مدة السجن على مهربى المهاجرين، لتصبح ما بين عشر سنوات إلى ثلاثين سنة، بدلاً من العقوبة الحالية التى ينص عليها القانون، وهى السجن ما بين سنتين وخمس سنوات.

وقال الرئيس فى كلمته أمام الكونجرس: "أؤكد مجددًا التزام حكومتى بتشديد أحكام السجن على مهربى البشر"، مضيفًا أن الولايات المتحدة يجب أن تسلم المهربين أيضًا.

وتعد جواتيمالا نقطة رئيسية لانتقال المهاجرين الفقراء من أمريكا الوسطى إلى الولايات المتحدة، منذ سنوات طويلة، فى رحلات محفوفة بالخطر عبر المكسيك، سعيًا لحياة أفضل.

فيما تسعى حكومة جواتيمالا لتضييق الخناق على عصابات تهريب البشر، خصوصا بعدما فقد عشرات المهاجرين أرواحهم فى حوادث بسبب التكدس فى عربات نقل، أو بسبب الوقوع فى أيدى جماعات إجرامية، وهو ركزت عليه التقارير مؤخرًا.