جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، اقترح جياماتى، أمس الجمعة، زيادة مدة السجن على مهربى المهاجرين، لتصبح ما بين عشر سنوات إلى ثلاثين سنة، بدلاً من العقوبة الحالية التى ينص عليها القانون، وهى السجن ما بين سنتين وخمس سنوات.
وقال الرئيس فى كلمته أمام الكونجرس: "أؤكد مجددًا التزام حكومتى بتشديد أحكام السجن على مهربى البشر"، مضيفًا أن الولايات المتحدة يجب أن تسلم المهربين أيضًا.
وتعد جواتيمالا نقطة رئيسية لانتقال المهاجرين الفقراء من أمريكا الوسطى إلى الولايات المتحدة، منذ سنوات طويلة، فى رحلات محفوفة بالخطر عبر المكسيك، سعيًا لحياة أفضل.
فيما تسعى حكومة جواتيمالا لتضييق الخناق على عصابات تهريب البشر، خصوصا بعدما فقد عشرات المهاجرين أرواحهم فى حوادث بسبب التكدس فى عربات نقل، أو بسبب الوقوع فى أيدى جماعات إجرامية، وهو ركزت عليه التقارير مؤخرًا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس جواتيمالا يطالب بسجن مهربى البشر 30 عامًا بدلاً من 5 سنوات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.