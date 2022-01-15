وزيرة خارجية كندا تزور أوكرانيا وتتعهد بردع أعمال روسيا العدوانية

جدة - نرمين السيد - تزور وزيرة الخارجية الكندية ميلانى جولى، أوكرانيا، الأسبوع المقبل، لتأكيد دعمها لسيادة أوكرانيا، وتعزيز الجهود لردع "الأعمال العدوانية" الروسية، حسبما أعلنت أوتاوا، اليوم السبت.





وحسبما ذكرت وكالة "رويترز" الإخبارية، تأتى الزيارة الكندية بعدما نشرت موسكو أكثر من 100 ألف جندى قرب الحدود مع أوكرانيا، حيث أعربت الولايات المتحدة، أمس الجمعة، عن مخاوفها من أن تكون روسيا تستعد بذريعة للغزو إذا فشلت الدبلوماسية فى تحقيق أهدافها.

واتخذت كندا موقفًا متشددًا مع موسكو منذ ضم شبه جزيرة القرم فى عام 2014، حيث ينحدر عدد كبير من سكان كندا من أصل أوكرانى، ويحظون بنفوذ سياسى.

وقالت جولى فى بيان: إن "حشد قوات ومعدات روسية فى أوكرانيا والمناطق الواقعة حولها يعرض الأمن فى المنطقة بأكملها للخطر. لا بد من ردع هذه الأعمال العدوانية".

وأضافت أن "كندا ستعمل مع شركائها الدوليين لدعم النظام الدولى القائم على قوانين".

ومن المقرر أن تجتمع جولى مع رئيس الوزراء الأوكرانى، دينيس شميجال، وتسافر إلى غرب البلاد للقاء بعثة تدريب كندية، قوامها 200 فرد، تتواجد هناك منذ عام 2015.

وكان رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو، تحدث إلى الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، يوم الثلاثاء الماضى، مؤكدًا أن "أى توغل عسكرى فى أوكرانيا ستكون له عواقب وخيمة، بما فى ذلك العقوبات المنسقة".