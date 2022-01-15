حريق قرب مصنع للكيماويات بولاية نيوجيرسي الأمريكية

امتد حريق بالقرب من مصنع كيماويات في ولاية نيوجيرسي الأمريكية، إلى مباني متعددة في المجمع أمس الجمعة، وهددت بالوصول إلى منطقة تخزين المواد الكيماوية بالمصنع، حسبما قالت السلطات.

وظهرت ألسنة اللهب والدخان في السماء ليلا من على بعد أميال على إثر اندلاع الحريق.

وطالب رئيس بلدية باسيك، هيكتور لورا، السكان في مقطع مصور نشر على فيسبوك بالابتعاد عن المنطقة وإبقاء نوافذهم مغلقة.

وقال لورا إن رجال الإطفاء ما زالوا يقيمون الوضع، مشيراً إلى أنه لم ترد تقارير أولية عن خسائر في الأرواح.

وأوضح رئيس دائرة إطفاء باسيك، باتريك ترينتاكوست، أن المبنى كان خاليا عندما اندلع الحريق.

أضاف بعد منتصف الليل مباشرة أن ”جزء من المبنى يحتوي بداخله على الكلور، ويبدو أنه تحت السيطرة حاليا”، متابعاً: “سوف نراقب الوضع أيضا طوال الليل لكننا بالتأكيد بعيدين كل البعد حاليا عن السيطرة على الحريق”.

فيما قال رئيس دائرة الإطفاء أيضا إن جزءا كبيرا من المبنى الذي نشأ فيه الحريق انهار، وجرى استخدام مياه النهر القريب لتكملة إمدادات رجال الإطفاء.

وتم نقل أحد الإطفائيين إلى المستشفى بعد أن أصابه الحطام في وجهه، لكنه كان بصحة جيدة، حسبما قال ترينتاكوست.

وتعرض العديد من الإطفائيين للانزلاق والسقوط أثناء مكافحة النيران حيث تحولت المياه المستخدمة في إخماد الحريق إلى جليد، وقدرت درجات الحرارة بعشر درجات أو أكثر قليلا.

وأرسلت دائرة الطوارئ في مدينة نيويورك إخطارا، مساء أمس الجمعة، يقول إن السكان قد يرون أو يشمون دخانا بسبب الحريق.

ويقع مصنع “كوالكو” على بعد حوالي 21 كيلومترا غرب مانهاتن، وينتج مواد كيماوية تستخدم في معالجة مياه حمامات السباحة وينابيع المياه، بحسب موقعه على الإنترنت.