نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباراة ريال مدريد واتليتك بلباو تعرف على موعد المبارة في نهائي كأس السوبر 2022 والقنوات المفتوحة الناقلة Supercopa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم آخر الأخبار المتعلقة بمباراة ريال مدريد واتليتك بلباو القادمة، والتي ينتظرها الملايين من عشاق كرة القدم وخاص مشجعي النادي الملكي، وخاصة أهل المملكة العربية السعودية، حيث إن المباراة ستقام في الرياض على استاد الملك فهد الدولي، وسنتعرف معكم أعزائنا المتابعين على موعد المباراة، والتشكيل المتوقع للفريقين، كما إن المباراة سيتم نقلها عبر قناة شهيرة، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين لتتعرفوا على كافة التفاصيل.

موعد مباراة ريال مدريد واتليتك بلباو

وستقام المباراة في إطار نهائي كأس السوبر الاسباني 2022 Supercopa de Espana في يوم الأحد الموافق 16 يناير 2022، وهو اليوم الموافق هجريا 13 جمادى الآخرة 1443، وستقام في تمام المواعيد التالية:

الساعة التاسعة والنصف مساء 9:30 بتوقيت الرياض.

الثامنة والنصف مساء 8:30 بتوقيت القاهرة.

الساعة السابعة والنصف 7:30 مساء بتوقيت دول المغرب العربي.

السادسة والنصف مساء 6:30 بتوقيت غرينتش GMT.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد واتليتك بلباو

أما بالنسبة للقنوات الناقلة لنهائي كأس السوبر الاسباني، فإنها سيتم نقلها على قناة SSC Sport السعودية، وهي القناة الوحيدة التي ستنقل البطولة على شاشاتها حيث تمتلك حقوق بث المباراة الحصرية الخاصة بها، وستنقل المباراة على قناة SSC Sport HD 5.

وقد تابعنا مع حضراتكم تردد قنوات SSC Sport المجاني، وهي تنقل نفس محتوى القنوات المشفرة ولكن بجودة أقل حيث تنقل بجودة SD، وهي جودة مقبولة وليست سيئة.

التشكيل المتوقع لريال مدريد

وسنتعرف معكم على التشكيل المتوقع لريال مدريد، والذي يتأهب بقوة للمباراة حيث ظهر مدرب المرينجي أنشيلوتي في المؤتمر الصفحي قبل المباراة، وقد ذكر أن المباراة ستكون قوية وان الفريق على اتم الاستعداد لها.

ويتوقع أن يدخل ريال مدريد المباراة بخطة 4-3-3، وهذا بالتشكيل التالي:

حارس المرمى: تيبو كورتوا.

الدفاع: لوكاس فاسكيز، إيدير ميليتاو، ناتشو، مندي.

خط الوسط: توني كروس، كاسيميرو، لوكا مودريتش.

الهجوم: فينيسوس جونير، كريم بنزيما، ماركو أسنسيو.

وقد تأهل النادي الملكي للنهائي بعد الفوز على برشلون 2-3 في نصف النهائي في مباراة قوية وممتعة.

التشكيل المتوقع لأتليتك بلباو

على الجهة الأخرى، فإن نادي أتليتك بلباو يستعد بقوة للمباراة، حيث إن نادي أتليتك بلباو من أكثر الأندية الإسبانية فوزا بهذه البطولة بعد برشلونة، وذكر مدرب الفريق في المؤتمر الصفي أن اللاعبين سيقدمون كل ما لديهم للفوز بهذه البطولة.

ويتوقع أن يدخل الفريق بالتشكيل 4-4-2 التالي: