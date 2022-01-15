نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع نتائج القبول الموازي 2021/2022 من وزارة التربية والتعليم العراقية epedu.gov.iq لمتابعة معدلات القبول الموازي في المقال التالي

عمر شويل - جدة موقع نتائج القبول الموازي 2021 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية معدلات القبول الموازي نستعرضها ونتابعها مع حضراتكم الان حيث نوهت وزارة التربية والتعليم العراقية على ان نتائج القبول الموازي أصبحت مطروحة أمام جميع الطلاب الان بالاسم الرباعي ورقم الامتحان فقط على شكل جاء معلن أمام جميع المحافظات العراقية، لذا سنتابع و نستعرض مع حضراتكم الان عبر موقعكم الاخباري ثقفني نيوز خطوات اجراء الاستعلام عن تلك النتائج الكترونياً على نحو نستعرضها الان امام حضراتكم من خلال هذا المقال

موقع نتائج القبول الموازي 2021

تم الاشارة من قبل وزارة التربية والتعليم على ان نتائج القبول الموازي أصبحت معلنة على مستوى جميع المحافظات العراقية وذلك بعدما تم قبول نحو 22 الف طالب وطالبة من بينهم 3454 طالب وطالبة من طلاب الاعوام الماضية، على ان يتم التأكيد من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية على ان امكانيات الاستعلام عن نتائج التعليم الموازي أصبحت متاحة أمام جميع الطلاب بالاسم الرباعي ورقم الامتحان عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، حيث بدأت مؤشرات البحث على جوجل تتزايد الى حد كبير وملحوظ حيال تلك النتائج بعدما تم التأكيد على أن موعد بداية اختبارات الفصل الدراسي بالبلاد سيكون فى اليوم السابع والعشرون من يناير المقبل، عليه نستعرض نتابع مع حضراتكم الان عبر الفقرة التالية طريقة جراء الاستعلام عن تلك النتائج

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

طريقة اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم العراقية على ان تاتياما جميع الطلاب والطالبات على النحو التالي:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية من هنا

اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

البدء فى تسجيل اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحاني داخل الايقونة المخصصة لها

النقر على ايقونة استعلام على أن تكون على الفور أمامكم النتائج معلنة على أتم شكل ممكن على شكل جداول بإمكان جميع الطلاب من خلالها اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي بالاسم الرباعي ورقم الامتحاني بمنتهي السهولة على مستوى جميع الجامعات العراقية، هذا وبامكانكم عبر صندوق التعليقات الذي بالاسفل مشاركتنا حول جميع البيانات التي جاءت مطلوبة للكشف عن تلك النتائج حتى نساعدك بالحصول عليها على الفور

معدلات قبول الطلاب في الجامعات العراقية

١_ طب بغداد : 99

٢_ طب الكندي : 98.8

٣_ طب المستنصرية : 98.50

٤_ طب النهرين : 98.67

٥_ طب البصرة : ٩٩.٥

٦_ طب الزهراء : 97.93

٧_ طب الموصل : 98.33

٨_ طب الكوفة : 98.33

٩_ طب تكريت : 98.17

١٠_ طب القادسية : 98.33

١١_ طب الانبار : 98.17

١٢_ طب العراقية : 98.33

١٣_ طب بابل : 98.67

١٤_ طب حمورابي : 98.33

١٥_ طب ديالى : 98.50

١٦_ طب كربلاء : 98.35

١٧_ طب ذي قار : 98.67

١٨_ طب كركوك : 98.50

١٩_ طب واسط : 98.64

٢٠_ طب ميسان : 98.17

٢١_ طب المثنى : 98.17

٢٢_ طب الفلوجة : 98.22

٢٣_ طب نينوى : 98.00

مصاريف الجامعات العراقية

الطب العام 4.500.000 دينار عراقي.

طب الأسنان 3.750.000 دينار عراقي.

الصيدلة 3.250.000 دينار عراقي.

هندسة النفط والمعماري 1.500.000 دينار عراقي.

الأقسام الهندسية الأخرى 1.125.000 دينار عراقي.

التقنية الهندسية 1.000.000 دينار عراقي.

الطب و التكنولوجيا الصحية 1.125.000 دينار عراقي.

التمريض: 875.000 دينار عراقي.

الطب البيطري 875.000 دينار عراقي.

التقنية الطبية 1.125.000 دينار عراقي.

كلية العلوم 750.000 دينار عراقي.

التخصصات العلمية الأخرى 750.000 دينار عراقي.

القانون 600.000 دينار عراقي.

الكليات الإنسانية 450.000 دينار عراقي.

الكلية التقنية الإدارية 500.000 دينار عراقي.

المعاهد الطبية 1.000.000 دينار عراقي.

المعاهد التكنولوجية 600.000 دينار عراقي.

بقية المعاهد 375.000 دينار عراقي.