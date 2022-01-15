نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر LINK نتائج القبول الموازي 2021/2022 عبر موقع mohesr.gov.iq وزارة التربية والتعليم العراقية PDF في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج القبول الموازي، يستمر بحث الطلاب عن نتائج القبول الموازي حيث أنهم يرغبون في التعرف على هذه النتائج لأنها تعد أهم نتائج سوف يحصلون عليها وذلك لأنها تحدد أي الكليات أو المعاهد سوف يلتحقون بها، حيث قد قام كافة الطلاب بتسجيل رغباتهم الخاصة بالالتحاق بتلك الكليات، حيث أنهم قد اختاروا هذه الكليات وذلك بنظام الأولوية حيث يتم دخول الكلية أو المعهد المناسب للمجموع الكلي الخاص بهم، ويمكن الحصول على هذه النتائج عن طريق زيارة موقع وزارة التعليم العالي وهي الوزارة المسؤولة عن ذلك الأمر في العراق والتي قامت بتلقي طلبات جميع الطلاب في الفترة الماضية.

نتائج القبول الموازي 2022

يستمر البحث في الفترة الحالية عن نتائج القبول الموازي الخاصة بطلاب العراق لجميع المحافظات، حيث أن الطلاب قد قاموا سابقا بتسجيل رغباتهم الخاصة بالالتحاق بالكليات أو المعاهد الموجودة في العراق، وتنظر وزارة التعليم العالي في تلك الطلبات مع النظر في درجات الطلاب لتسكين الطلاب بشكل مناسب في الكليات المتاحة وذلك حسب المجموع الكلي الخاص بهم في المرحلة الماضية، ويتطلع الطلاب إلى التعرف على الرابط الخاص بمعرفة النتيجة مع الخطوات اللازمة للاستعلام عنها، حيث يمكن بكل سهولة أن يتعرف الطالب على النتائج الخاصة به من المنزل وذلك بعد القيام بكتابة بعض البيانات الخاصة به بشكل صحيح، وإليكم هذه الخطوات في السطور التالية.

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

للحصول على النتائج يجب أن يقوم الطالب بإتباع هذه الخطوات وذلك من أجل الحصول عليها بشكل الكتروني من المنزل ..

يبدأ الطالب بالدخول إلى موقع وزارة التعليم العالي. ثم يختار الاستعلام عن نتائج القبول الموازي. والآن يبدأ في كتابة كافة البيانات الخاصة به سواء كان الاسم الرباعي أو الرقم الامتحاني أو أي بيانات أخرى. يقوم الطالب باختيار المحافظة التابع لها ثم يضغط على زر استعلام في نهاية الأمر. سوف يتعرف الطالب على الكلية أو المعهد الذي تم القبول به بشكل رسمي، كما يمكنه أيضا عن طريق هذا الموقع التعرف على الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد المختلفة في العراق.

معدلات قبول الطلاب في الجامعات العراقية

١_ طب بغداد : 99

٢_ طب الكندي : 98.8

٣_ طب المستنصرية : 98.50

٤_ طب النهرين : 98.67

٥_ طب البصرة : ٩٩.٥

٦_ طب الزهراء : 97.93

٧_ طب الموصل : 98.33

٨_ طب الكوفة : 98.33

٩_ طب تكريت : 98.17

١٠_ طب القادسية : 98.33

١١_ طب الانبار : 98.17

١٢_ طب العراقية : 98.33

١٣_ طب بابل : 98.67

١٤_ طب حمورابي : 98.33

١٥_ طب ديالى : 98.50

١٦_ طب كربلاء : 98.35

١٧_ طب ذي قار : 98.67

١٨_ طب كركوك : 98.50

١٩_ طب واسط : 98.64

٢٠_ طب ميسان : 98.17

٢١_ طب المثنى : 98.17

٢٢_ طب الفلوجة : 98.22

٢٣_ طب نينوى : 98.00

معدلات قبول الطلاب في الجامعات العراقية

١_ طب بغداد : 99

٢_ طب الكندي : 98.8

٣_ طب المستنصرية : 98.50

٤_ طب النهرين : 98.67

٥_ طب البصرة : ٩٩.٥

٦_ طب الزهراء : 97.93

٧_ طب الموصل : 98.33

٨_ طب الكوفة : 98.33

٩_ طب تكريت : 98.17

١٠_ طب القادسية : 98.33

١١_ طب الانبار : 98.17

١٢_ طب العراقية : 98.33

١٣_ طب بابل : 98.67

١٤_ طب حمورابي : 98.33

١٥_ طب ديالى : 98.50

١٦_ طب كربلاء : 98.35

١٧_ طب ذي قار : 98.67

١٨_ طب كركوك : 98.50

١٩_ طب واسط : 98.64

٢٠_ طب ميسان : 98.17

٢١_ طب المثنى : 98.17

٢٢_ طب الفلوجة : 98.22

٢٣_ طب نينوى : 98.00

مصاريف الجامعات العراقية

الطب العام 4.500.000 دينار عراقي.

طب الأسنان 3.750.000 دينار عراقي.

الصيدلة 3.250.000 دينار عراقي.

هندية النفط والمعماري 1.500.000 دينار عراقي.

الأقسام الهندسية الأخرى 1.125.000 دينار عراقي.

التقنية الهندسية 1.000.000 دينار عراقي.

شروط القبول الموازي

فيما يتعلق فى شروط وضوابط القبول الموازي داخل جميع الجامعات العراقية نتابع مع حضراتكم الان اهم الضوابط والشروط التي جاءت بشكل معلن من قبل وزارة التعليم والبحث العلمي العراقي امام طلاب وطالبات شتي المحافظات العراقية، التي جاءت معلنة بشكل خاص من وزارة التعليم والبحث العلمي العراقية على شكل خاص جاء امام جميع طلاب العراق على النحو التالي:-