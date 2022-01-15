نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الان معرفة نتائج القبول الموازي عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية mohesr.gov.iq برقم الامتحاني pdf في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج القبول الموازي عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية برقم الامتحاني pdf نبدأ الان فى استعراضها مع حضراتكم الان فى ظل تأكيدات التربية والتعليم العراقية على ان نتائج القبول الموازي سيتم طرحها بشكل وبصورة الكترونية عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية بعد الانتهاء من أعمال رصد ومراجعة الطلبات المقدمة من قبل الطلاب والطالبات فى شتى المحافظات العراقية الحاصلين على معدلات التعليم ماقبل الجامعي

نتائج القبول الموازي 2021/2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية على نتائج القبول الموازي بالعراق بعدما أشارت وزارة التربية والتعليم العراقية على قبول نحو 22 ألف طالب وطالبة داخل جميع الجامعات العراقية، حيث سبق وان شاركت التربية والتعليم العراقية على ان نتائج ستعلن فى اسرع وقت ممكن بعد انتهاء الطلاب والطالبات من إتمام التقديم داخل الجامعات والجامعات العراقية، على ان يتشوق ويترقب عدد كبير من الطلاب حول تلك النتائج التي يعيش حولها الطلاب والطالبات فى حالة توتر كبيرة كونها تعد هي البوابة التي ستكون أمام الطلاب والطالبات لأجل الالتحاق على الجامعات العراقية، عليه سنستعرض ونتتابع مع حضراتكم الان عبر الفقرة التالية طرق اجراء الاستعلام عن تلك النتائج بمنتهى السهولة الممكنة

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي بالعراق

أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية على طرق وخطوات اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي بمنتهي السهولة والبساطة وذلك فور اتباع الخطوات التالية:-

الخطوة الاولى:- الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية والبحث العلمي من هنا

الخطوة الثانية:-اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي الموجودة داخل ايقونة نتائج الطلاب

الخطوة الثالثة:- البدء فى إدخال اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحاني داخل الايقونة المخصصة لها

الخطوة الاخيرة:- النقر على ايقونة عرض النتائج على ان تكون على الفور النتائج معلنة بمنتهي السهولة والبساطة

على ان يتم التأكيد من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية على ان موعد بداية الفصل الدراسي الاول بالعراق سيكون فى اليوم السابع والعشرون من يناير المقبل على مستوى جميع الجامعات العراقية، الامر الذي تسبب عليه ارتفاع كبير فى معدلات بحث جوجل لاجل اجراء الاستعلام عن تلك النتائج

معدلات قبول الطلاب في الجامعات العراقية

نتابع مع حضراتكم الان معدلات القبول الموازي داخل جميع الجامعات العراقية بعدما تم الاشارة على نتائج القبول الموازي من خلال موقع وزارة التعليم والبحث العلمي العراقي، حيث تزايدت معدلات البحث للغاية حول التعرف على معدلات القبول الموازي سواء على قسم الطب الكندي او المستنصرية او باقي الاقسام الاخري الذي جاء على النحو التالي:-

١_ طب بغداد : 99

٢_ طب الكندي : 98.8

٣_ طب المستنصرية : 98.50

٤_ طب النهرين : 98.67

٥_ طب البصرة : ٩٩.٥

٦_ طب الزهراء : 97.93

٧_ طب الموصل : 98.33

٨_ طب الكوفة : 98.33

٩_ طب تكريت : 98.17

١٠_ طب القادسية : 98.33

١١_ طب الانبار : 98.17

١٢_ طب العراقية : 98.33

١٣_ طب بابل : 98.67

١٤_ طب حمورابي : 98.33

١٥_ طب ديالى : 98.50

١٦_ طب كربلاء : 98.35

١٧_ طب ذي قار : 98.67

١٨_ طب كركوك : 98.50

١٩_ طب واسط : 98.64

٢٠_ طب ميسان : 98.17

٢١_ طب المثنى : 98.17

٢٢_ طب الفلوجة : 98.22

٢٣_ طب نينوى : 98.00

هذا وقد تابعت وزارة التعليم والبحث العلمي العراقية تصريحاتها المتعلقة بالقبول الموازي او القبول داخل الجامعات العراقية، ليتم الاعلان عن مصاريف الجامعات العراقية بالعراق الرسمية من قبل وزارة التعليم والبحث العلمي العراقية داخل جميع الجامعات وداخل ايضاً جميع التخصصات سواء الطب او الهندسة او العلوم او باقي التخصصات الاخري

مصاريف الجامعات العراقية

الطب العام 4.500.000 دينار عراقي.

طب الأسنان 3.750.000 دينار عراقي.

الصيدلة 3.250.000 دينار عراقي.

هندية النفط والمعماري 1.500.000 دينار عراقي.

الأقسام الهندسية الأخرى 1.125.000 دينار عراقي.

التقنية الهندسية 1.000.000 دينار عراقي.

الطب و التكنولوجيا الصحية 1.125.000 دينار عراقي.

التمريض: 875.000 دينار عراقي.

الطب البيطري 875.000 دينار عراقي.

التقنية الطبية 1.125.000 دينار عراقي.

كلية العلوم 750.000 دينار عراقي.

التخصصات العلمية الأخرى 750.000 دينار عراقي.

القانون 600.000 دينار عراقي.

الكليات الإنسانية 450.000 دينار عراقي.

الكلية التقنية الإدارية 500.000 دينار عراقي.

المعاهد الطبية 1.000.000 دينار عراقي.

المعاهد التكنولوجية 600.000 دينار عراقي.

شروط القبول الموازي

نتابع الان بعد تزايد كبير فى مؤشرات البحث على جوجل حول القبول الموازي شروط وضوابط التقديم بالقبول الموازي التي جاءت بشكل معلن وبشكل خاص على نحو درجات ستكون مخصصة لتخصص الطبي او التخصص الهندسي او تخصص العلوم او جمعي الكليات حيث اشارت وزارة التعليم والبحث العلمي على ضرورة تطابق الشروط التالية:-

فيما يتعلق بكليات المجموعة الطبية يجب ألا يقل معدل الطالب عن 3 درجات من الحد الأدنى.

يجب أن يحصل الطالب على مجموع ومعدل لا يقل عن 4 درجات من الحد الأدنى، وذلك بالنسبة للكليات الهندسية.

بالنسبة لكليات العلوم يجب ألا يقل المعدل عن 5 درجات من الحد الأدنى.

باقي الكليات، حددت الوزارة أنه يجب ألا يقل المعدل عن 6 درجات من الحد الأدنى حتى يتم القبول في الجامعات العراقية.

تتزايد حتي الان مؤشرات الخاصة بالبحث حول الحصول على نتائج القبول الموازي التي جاءت بشكل معلن من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية والبحث العلمي العراقي، عليه تزايدت الى حد كبير حدة البحث من أجل الحصول على تلك النتائج التي تعد بوابة دخول نحو 22 الف طالب وطالبة فى كافة المحافظات العراقية.

نستمر فى عرضنا طرق وخطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي التي تم الاعلان عنها اون لاين من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، حيث يسعي عشرات الالاف من الطلاب والطالبات من اجل الحصول على تلك النتائج التي تم الاعلان عنها رسمياً فى جميع المحافظاتالعراقية، على ان نستعرض على راس ومدار الساعة طريقة وخطوات فحص تلك النتائج على راس الساعة