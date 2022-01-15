اليمن: مقتل طفلين جراء انفجار لغم زرعه الحوثيون بالحديدة

جدة - نرمين السيد - وفى تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، قال المرصد، إن "طفلين قتلا فى قرية الوعره بمديرية الخوخة، جنوبى الحديدة، بانفجار لغم زرعه الحوثيون".

ووثق المرصد اليمنى للألغام، فى وقت سابق، سقوط 38 قتيلا من المدنيين والعسكريين، وإصابة أكثر من 50 آخرين، منذ مطلع الشهر الجارى، وحتى أمس الجمعة، فى مديريات عسيلان وبيحان وعين بمحافظة شبوة، وفى مديرية حريب بمحافظة مأرب شرقا.

ويؤكد المرصد أن حصيلة الضحايا كلها كانت "بسبب الألغام الكثيفة التى زرعها الحوثيون"، حيث شهدت تلك المديريات معارك عنيفة خلال الأيام الماضية، تمكنت خلالها قوات الجيش بدعم مقاتلات التحالف، الذى تقوده السعودية، من السيطرة على محافظة شبوة بشكل كامل، إضافة إلى أجزاء من مديرية حريب فى مأرب.

وأشارت السلطات اليمنية إلى أن الحوثيين زرعوا أكثر من مليون لغم فى البلاد التى تشهد حربا بين القوات الحكومية ومسلحى الحوثيين، منذ أكثر من 7 سنوات.