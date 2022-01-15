موسكو: لدينا ما يكفى من الموارد لزيادة تصدير الغاز إلى أوروبا

جدة - نرمين السيد - قال نائب رئيس وزراء روسيا، الكسندر نوفاك، اليوم السبت، إن بلاده تمتلك ما يكفى من موارد الغاز الطبيعى لزيادة إمداداته إلى أوروبا، لكنه أشار إلى أن استثمار هذه الموارد يتطلب الوقت وتوظيف الأموال.





وفى تصريحات إعلامية، اليوم السبت، شدد نوفاك على ضرورة وجود سياسة مبيعات شفافة فى السوق الأوروبية، وتوقيع عقود طويلة الأجل، مؤكدًا: "لدينا موارد ضخمة، لكن أى إنتاج هو مشروع استثمارى يتطلب الوقت حتى يؤتى ثماره".

وأشار المسؤول الروسى إلى أن موسكو نفذت جميع عقود التوريد طويلة الأجل العام الماضى، قائلاً: "علاوة على ذلك، قمنا بتسليم المزيد من الغاز إلى ألمانيا وتركيا والدول الأخرى التى حجزت طلبياتها".

وأوضح نائب رئيس الوزراء الروسى، أن سبب أزمة الطاقة كان "قصر نظر سياسة الاتحاد الأوروبى والمفوضية الأوروبية، التى على مدى السنوات القليلة الماضية ببساطة رفضت بشكل متعمد العقود طويلة الأجل من أجل تقليل الاعتماد على روسيا، وأصرت على الانتقال إلى عقود الصفقات الفورية".

وتابع: "تسبب التخطيط الخاطئ وسياسة الطاقة قصيرة المدى بصداع للسياسيين الأوروبيين، وهم يحاولون نقله إلى الآخرين".

وكانت أسعار الغاز الطبيعى قفزت فى أوروبا إلى مستويات قياسية مؤخرًا، خصوصا منذ يوم 20 ديسمبر الماضى، وذلك فى ظل تباطؤ الإمدادات القادمة من روسيا، التى تزامنت مع برودة فصل الشتاء.