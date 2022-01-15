رئيس الإمارات يتلقى رسالة خطية من نظيره الجزائرى

جدة - نرمين السيد - وأوضحت وكالة أنباء الإمارات، أن الرسالة تسلمها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة بالإمارات الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، خلال استقباله اليوم السبت فى قصر الوطن، وزير الشؤون الخارجية الجزائرى رمطان لعمامرة، حيث بحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية فى مختلف المجالات، بالإضافة إلى مستجدات الأوضاع على الصعيدين الإقليمى والدولى والتطورات الراهنة فى المنطقة.

كما بحث وزير الخارجية الجزائرى، ونائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتى، التحضير الجيد للاستحقاقات المقبلة، خاصة القمة العربية المرتقبة بالجزائر.

وعلى صعيد الأوضاع الإقليمية، تبادل الطرفان وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع على الساحة العربية والتحضير الجيد للاستحقاقات المقبلة، خاصة القمة العربية المرتقبة بالجزائر.

وأثنى الشيخ منصور بن زايد على جهود الجزائر الحثيثة وعلى مقاربتها العقلانية فى سبيل توفير شروط نجاح هذا الموعد الهام، ولم الشمل العربى.

واتفق الطرفان على تكثيف التنسيق الثنائى ومتعدد الأطراف فى الجامعة العربية لإطلاق مسار تحضيرى يضفى على العمل العربى المشترك المزيد من النجاعة والمصداقية.

وفى الختام اللقاء، جدد الطرفان الجزائرى والإماراتى الأهمية التى توليها قيادتى البلدين لتعزيز الأخوة والتعاون بين البلدين والشعبين الشقيقين.