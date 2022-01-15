وزيرة العدل الفرنسية السابقة تعلن رسميا ترشحها للانتخابات الرئاسية

أعلنت وزيرة العدل الفرنسية السابقة، كريستيان توبيرا، اليوم السبت، خلال زيارة لها إلى ليون، عن ترشحها بشكل رسمي للانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة في أبريل/نيسان.

وأكدت توبيرا سعيها، شبه المستحيل، إلى جمع شمل معسكر اليسار المنقسم والذي يضم أصلا الكثير من المرشحين أبرزهم ميلنشون وهيدالجو.

ولم تسجل توبيرا حتى الآن أي تقدم في استطلاعات الرأي، حيث أظهر آخر استطلاع أجري في مطلع يناير/كانون الثاني حصولها على 4.5% فقط من نوايا التصويت. لتنضم وزيرة العدل الفرنسية السابقة رسميا إلى السباق الرئاسي، بعد عدة أسابيع من الانتظار، وذلك قبل أقل من ثلاثة أشهر من الجولة الأولى للانتخابات.

وبهذا الإعلان، بات لليسار ستة مرشحين رئيسيين بينهم توبيرا، هم: الزعيم المتطرف جان-لوك ميلنشون، المؤيد للقضايا البيئية يانيك جادو، الشيوعي فابيان روسيل، والوزير السابق أرنو مونتبورج الذي يبدو أنه على وشك الاستسلام، إلى جانب رئيسة بلدية باريس الاشتراكية آن هيدالغو. لكن أيا منهم لا يتجاوز نسبة 10% في الاستطلاعات.

ولا يزال الرئيس المنتهية ولايته، إيمانويل ماكرون، الذي لم يعلن ترشحه رسمياً بعد، متقدما في الجولة الأولى على المرشحة اليمينية المتطرفة، مارين لوبان، التي تليها المرشحة اليمينية، فاليري بيكريس.

وكانت كريستيان توبيرا قد أعلنت في نهاية ديسمبر/كانون الأول أنها تعتزم أن تكون مرشحة “في مواجهة مأزق” اليسار المنقسم أكثر من أي وقت مضى، وحددت موعدا في 15 يناير/كانون الثاني لتوضيح خيارها.

وأكدت أنها لن تكون مجرد “مرشحة إضافية” وستضع “كل قوتها في الفرص