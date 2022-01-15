نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطبيق حساب الضريبة على الدخل 2022 TaXapp وأهم الخدمات التي يقدمها في المقال التالي

عمر شويل - جدة يريد الجميع معرفة معلومات عن تطبيق حساب الضريبة على الدخل 2022 حيث أنه من التطبيقات المهمة التي تساعد الأشخاص في حساب الضرائب التي تفرض على الأشخاص الذين يعملون بأنشطة مهنية، ويتخطى الدخل الخاص بهم مقدار معين حسب مشروع قانون المالية.

الضريبة على الدخل

تعتبر الضريبة على الدخل أحد الضرائب التي تتم بطريقة مباشرة، وهي تفرض على الأشخاص الذين يقومون بممارسة الأنشطة المهنية، ودخلهم يتخطى 30000 دينار، حيث أنه تم تصنيف الجور حسب المشروع الخاص بقانون المالية التكميلي لعام 2022، حيث يتم المشروع حتى يتم التصديق عليه، وحسب تعديل المادة مائة وأربعة من القانون الخاص بالضرائب المباشرة، وكذلك الرسوم المماثلة، حيث أن الاشخاص الذين دخلهم لا يتعدى 30000 دينار يستفيدون من الإعفاء الكامل من الضرائب على الدخل الإجمالي.

كما أن هناك تخفيض على الأشخاص الذين فرضت عليهم الضريبة على كافة الأجور، وهذا بنسبة 40% من المبلغ الخاص بالتخفيض الذي يكون محصور بين 1000، و1500، كما أن الأشخاص التي تفوق رواتبهم 30000 دينار، وتكون أقل عن 35000 دينار من التخفيض الثاني ، حيث يتم تحديد الأي آر جي الذي يستحق تلك الفئة من الدخل حسب الصيغة تطبيق حساب الضريبة على الدخل 2022

تطبيق حساب الضريبة على الدخل 2022

قامت الدولة بإنشاء التطبيق الخاص بحساب الضريبة TaXapp‏ من أجل حساب المبالغ، والضريبة المفروضة عليها، وهذا يتم من خلال تحميل التطبيق على هاتفك، وبعد ذلك ادخال الدخل ليتم حسابه، وهذا يعد من أفضل البرامج الفعالة والتي تستعمل في حساب الضريبة الخاصة بالدخل، وعند فتحه، سوف تجد أنه يحتوي على خانة خاصة بالدخل الذي يكون خاضعًا للضريبة، وهذا البرنامج يتميز بالحجم الصغير، كما أن التحكم في الخيارات الخاصة به سهل للغاية، فهو يقلل العالى الجميع المجهود، والعبء والتعب حيث أنه يسهل حساب قيمة الضريبة المفروضة على الدخل.

خدمات تطبيق حساب الضريبة على الدخل TaXapp‏

يقدم تطبيق حساب الضريبة على الدخل TaXapp‏ للمواطنين العديد من الخدمات، وهي: