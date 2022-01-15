لينك دعم الكهرباء في الاردن 2022 kahraba.gov.jo تسجيل جديد ضمن المستفيدين بتخفيض الشرائح

لينك دعم الكهرباء في الاردن ، وهي منصة التسجيل الخاصة بالتقديم للحصول على دعم الطاقة من الحكومة الأردنية بعض الأعطال وذلك نظراً لكثرة البحث والطلبات التي يتم تقديمها، لذلك ناشدت الجهات المختصة إعادة المحاولة من قبل المواطنين حتى يتم التسجيل بنجاح، وسوف يتم تطبيق الدعم المقدم من الحكومة الأردنية أبتداء من شهر أبريل لهذا العام تخفيفاً على مواطنين المملكة عبء فاتورة الكهرباء الشهرية، وسوف نتعرف علي رابط تقديم دعم الكهرباء 2022 في الأردن، واشكال تعرفة الكهرباء المدعومة.

لينك دعم الكهرباء في الاردن 2022

يعاني الكثيرون من أبناء المملكة الأردنية من زيادة تكلفة فاتورة الكهرباء باعتبارها من أساسيات الحياة لكافة المواطنين، وخاصة الأسر محدودة الدخل، من جانب آخر تعد تكلفة الطاقة الكهربائية من الأمور اللازمة لسير المشاريع القائمة داخل المملكة الأردنية حيث أنها من الطاقات اللازمة للمستثمرات الكبرى والمصانع، هذا وتحرص الدولة خلال الفترة القادمة على خفض التعريفة من خلال دعم الكهرباء في الاردن بالقطاعات الرئيسية أهمها قطاع التجارة وقطاع الزراعة وقطاع الصناعة.

أسعار تعرفة الكهرباء المدعومة من الحكومة الأردنية 2022

هناك نوعان من أشكال التعرفة الكهرباء في الأردن المدعومة كما سوف نوضح فيما يلي:

أولاً التعرفة المحددة حسب الاستهلاك بالتدريج

بداية من 1 كيلو حتى 300 كيلو واط في الساعة يتم إحتسابها بسعر 50/ شهر.

يتم احتساب عدد الكيلوات من 301 حتى 600 كيلو واط بقيمة 100/شهر.

تحاسب الشريحة الأكثر من 600 كيلو واط بقيمة 200/ شهر.

ثانياً دعم مباشر يحصل عليه المشترك بعد توافر الشروط اللازمة لإستحقاق الدعم، في هذه الحالة يتم خصم 2.5 دينار أردني من قيمة الفاتورة الشهرية إذا كان الإستهلاك يقع بين 51 كيلو وحتى 200 كيلو واط/ ساعة.

بينما يتم خصم 2 دينار أردني من قيمة الفاتورة الشهرية إذا كان الإستهلاك يقع بين 201 كيلو وحتى 600 كيلو واط/ ساعة.

التقديم على دعم الكهرباء بالاردن إلكترونياً

أطلقت هيئة تنظيم قطاع المعادن والطاقة بالأردن رابط من خلال موقع منصة دعم الكهرباء وهو kahraba.gov.jo حتى يتم التسجيل من خلاله إلكترونياً للإستفادة من الدعم المقدم من الحكومة الأردنية، حيث قام العديد من المواطنين بالبحث حول المعلومات الخاصة بهذا الأمر ومعرفة شروط دعم الكهرباء اللازمة والفئات المستحقة للحصول على الدعم.