التسجيل في منصة الدعم والحماية الاجتماعية ، أصبحت المملكة العربية السُّعُودية سير نحو التطور وإضافة التكنولوجيا وخدمات الإنترنت في جميع المجالات المتواجدة بها، كما تعمل علي تقديم خِدْمَات عدّة وأنواع كثيرة من الدعم للمواطنين والمقيمين بها، خاصة الذين يريدون التسجيل في برنامَج الضمان الاجتماعي المطور من خلال هذه منصة الدعم والحماية الاجتماعية، حيث قد تم توفير العديد من الشروط الخاصة بالضمان الاجتماعي للاستفادة من الخِدْمَات التي يقدمها الضمان الاجتماعي ومن هذه الخِدْمَات هو القيام بصرف مبلغ مالي شهري بواسطة وزارة الموارد البشرية وتعتبر هذه الوزارة هي المسؤولة عن صرف هذا الدعم ويتم تسجيل الدخول من على الرابط الخاص بمنصة الدعم والحماية وفي حالة كانت جميع الشروط مطابقة للمطلوبه وصحيحة يتم قَبُول الطلب، وسنتعرف علي طريقة التسجيل فيما يلي علي موقع ثقفني.

التسجيل في منصة الدعم والحماية

يتم التسجيل على منصة الدعم والحماية عن طريق إتباع عدد من الخطوات المهمة التي قامت بوضعها وزارة الموارد البشرية لكل من يرغب في التسجيل والاستفادة من خِدْمَات الضمان الاجتماعي المطور الجديد وقد تم الإعلان عن بداية وإمكانية التسجيل في وقت سابق، ومن هذه خطوات التسجيل المهمة التي يجب إتباعها ما يلي:

الدخول المباشر على البوابة الإلكترونية الرسمية الخاصة منصة الدعم والحماية الاجتماعية.

اختيار أيقونة الخِدْمَات الإلكترونية والضغط عليها.

الضغط على أيقونة خِدْمَات التنمية الاجتماعية.

الضغط على زر تسجيل الدخول على حساب المواطن إذا وجد له حساب.

إن لم يكن له حساب يتم الضغط على أيقونة (إنشاء حساب جديد).

الضغط على أيقونة (معاش الضمان الاجتماعي) من خلال الدخول على الخِدْمَات الإلكترونية.

سيظهر للمستعلم كافة البيانات المتعلقة بالضمان الاجتماعي التي يجب عليه بالتعرف عليها جميعاً.

اختيار أيقونة (تقديم الطلب) والنقر عليها.

قيام المواطن بتحديد أقرب مكتب لمسكنه.

القيام باختيار (معلومات التابعين) وتسجيل المعلومات الخاصة بالتابعين.

وضع جميع الأوراق والمستندات المطلوبة من جهة المنصة.

في حالة موافقة المواطن على جميع الشروط والأحكام المرفقة على الصفحة الخاصة به يتم النقر على أيقونة (موافق).

وأخيرا يتم الضغط على أيقونة تقديم الطلب.

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

تم وضع مجموعة من الشروط والأحكام المهمة من قبل وزارة الضمان الاجتماعي بالمملكة العربية السُّعُودية، حيث قامت بوضعها لكل مواطن يريد التسجيل في نظامها الجديد القيام بإتباعها كي يتمكن من عملية التسجيل الإلكتروني بنجاح، ومن هذه الشروط ما سنقدمه لكم في السطور التالية: