نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل دخول Outlook.com اوت لوك باسم المستخدم وكلمة المرور في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثير من الأشخاص عن كيفية تسجيل دخول Outlook.com الذي يعتبر أشهر البرامج الخاصة بالمجموعة مايكروسوفت، حيث يتم استخدامه بواسطة الشركات الكبيرة والمؤسسات لكي يساعدهم في إدارة الحسابات الخاصة بالبريد الإلكتروني، كما أنه يسهل التواصل بين جميع موظفي الشركة دون أن يحتاجوا لإجراء المقابلات.

Outlook.com

يعتبر Outlook.com هو من البرامج المهمة التي تحرك الكثير من الشركات، حيث أنه يقوم ببناء احد الأنظمة الخاصة بين الموظفين، وهو يقوم بمنح كل منهم عنوان بريد إلكتروني لكي يسهل التواصل بين العملاء والموظفين، يحتوي Outlook على العديد من الأدوات التنظيمية التي تساعدك على إدارة التقويم، وهي تسهل عليك تنسيق المواعيد، ويحفظ لك جهات الاتصال، كما أنه يحتوي على أداة لإضافة الملاحظات والمهام التي يكلف بها كل فرد في الشركة.

رابط تسجيل دخول Outlook.com

يمكن تسجيل الدخول في هذا البرنامج الرائع من خلال اتباع الخطوات البسيطة التالية:

في البداية الدخول على رابط تسجيل دخول Outlook.com ومتابعة الخطوات بالتفصيل.

بعدها عليك أن تضغط على الخيار المرتبط بتسجيل الدخول، وقم بإضافة عنوان بريدك الإلكتروني أو رقم الهاتف.

بعد ذلك عليك أن تضغط فوق التالي من أجل أن ينقلك التطبيق للصفحة التالية.

بعدها يتطلب منك إدخال رقم المرور، وبعدها النقر على تسجيل الدخول.

بعد اتباع جميع الخطوات السابقة بنجاح تكون قد قمت بتسجيل الدخول في التطبيق ببساطة، ويمكن استخدامه كما تريد، ويمكنك حفظ كلمة المرور لكي لا تضطر لتسجيلها في كل مرة تدخل فيها للتطبيق.

مشاكل تسجيل دخول Outlook.com

هناك بعض المشاكل التي تواجه المستخدمين عند تسجيل الدخول Outlook.com في بعض الأحيان وهي:

مشكلة تتعلق بخطأ في تسجيل كلمة المرور، وهذه لأن التطبيق حساس للأحرف.

يقابلك خطأ في عنوان بريدك الإلكتروني لذلك عليك أن تتأكد من كتابته بشكل صحيح.

يقوم التطبيق بإلغاء حسابك، وذلك إذا لم تستخدمه لمدة سنة، لذلك عليك المواظبة على فتح التطبيق وتنشيطه لكي لا تعرض حسابك للحذف.

تسجيل خروج Outlook.com

خطوات تسجيل الخروج من التطبيق سهلة للغاية، وهي تتم من خلال ما يلي: