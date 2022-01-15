نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن مخالفة سيارة برقم اللوحة 1443 في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة استعلام عن مخالفة سيارة برقم اللوحة 1443 في السعودية ، هناك الكثير من المواطنين والأشخاص المقيمين في المملكة العربية السعودية يرغبون في الإطلاع والاستعلام عن الطريقة الصحيحة لمعرفة المخالفات المرورية برقم اللوحة بالمملكة، وماهي الطريقة التي يمكن من خلالها تقديم اعتراض على مخالفه، وكل هذه المعلومات سوف نقوم بتقديمها لكل مواطن سعودي يريد الحصول على هذه المعلومات وذلك بتقديم كافة الخطوات الخاصة بإجراء هذا الأمر التي يجب أن يتم إتباعها.

استعلام عن مخالفة سيارة برقم اللوحة

علي كل مواطن أو مقيم يرغب في الاطلاع ومعرفة كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية من برقم اللوحة عليه بمعرفة كافة خطوات الاستعلام التي وضعتها هيئة المرور السُّعُودية، حيث تم وضع عدد من الخطوات كي يقوم بإتباعها كل من يريد الاستعلام عن المخالفات المرورية الخاصة به، وتتمثل في الآتي:

قيام المواطن بالدخول إلى البوابة الرئيسية الإلكترونية الخاصة بوزارة الداخلية السُّعُودية.

اختيار أيقونة (الاستعلامات الإلكترونية) والنقر عليها.

يقوم بالضغط على أيقونة (كلمة المرور) والضغط عليها.

ومن خلال الشاشة الموجودة أمام المواطن يقوم باختيار أيقونة (استعلام عن المخالفات المرورية) والنقر عليها.

يتم إدخال رَقَم الهُوِيَّة الوطنية الخاصة بصاحب الطلب.

إدخال رَقَم اللوحة الخاصة بالمركبة.

إدخال رَقَم الرمز التأكيدي الموضح على الشاشة.

الضغط على أيقونة (استعلام عن المخالفات المرورية).

وفي النهاية سيظهر للمستخدم كافة البيانات التي يريد الحصول عليها الخاصة للمخالفات المرورية الموقعة عليه.

استعلام عن مخالفة ساهر برقم المخالفة

قيام المواطن بالدخول المباشر على البوابة الإلكترونية منصة أبشر.

اختيار أيقونة خِدْمَات الأفراد والضغط عليها.

ثم اختيار أيقونة تسجيل الدخول للحساب الخاص بصاحب الطلب.

تسجيل الاسم الرباعي الخاص بالمستخدم للخدمه.

رَقَم الهُوِيَّة الوطنية الخاصة به في الخانة المخصصة لذلك.

إدخال رَقَم الجوال الخاص به.

ستصل إلى المواطن رسالة نصية على رَقَم الجوال الذي قام بتسجيله تحتوي على رمز التحقق التأكيدي.

يوجد خانة خاصه برمز التحقق عليه تسجيل الرمز الذي وصله فيها.

اختيار أيقونة الخِدْمَات المرورية والضغط عليها.

يتم اختيار خانة الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم المخالفة.

وفي نهاية خطوات الاستعلام الإلكتروني ستظهر للمستعلم الصفحة الخاصة بمخالفات المركبة التي يريد الحصول عليها.

ويمكن للمواطن أيضاً القيام بالنقر على أيقونة عرض التفاصيل حتى يتمكن من الحصول أي تفاصيل أخرى تتمثل في (وقت حدوث المخالفة ، والمكان الذي وقعت فيه ، التاريخ الخاص بموعد سداد قيمة المخالفة).

كما يذكر أن قامت وزارة الداخلية داخل المملكة العربية السُّعُودية بتوفير عدة أرقام لكي يتمكن أي مواطن يريد الاطلاع على المخالفات المرورية الخاصة بمركبته (سيارته)، ومن هذه الأرقام الخاصة بعملية الاستعلام ما يلي:

الرقم/ 00966114419688

أو من خلال الرقم 92002005

ويبدأ تلقي المكالمات الهاتفية بين المواطنين وخدمة العملاء الخاصة بهيئة المرور السُّعُودية من الساعة السابعة والنصف صباحا وحتى الساعة الثانية والنصف مساء يومياً طوال أيام الأسبوع.