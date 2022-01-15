طريقه طباعة صك الطلاق من ناجز 1443 ، من الخدمات الإلكترونية المميزة التي عملت على تقديمها المملكة العربية السعودية لمواطنيها هي خدمة طباعة صك الطلاق من ناجز الإلكترونية فقد عملت بوابة ناجز التابعة لوزارة العدل السُّعُودية على إطلاق خدمة الحصول على صك الطلاق لأنه يعتبر من أهم الوثائق التي تصدر من وزارة العدل وهي التي تعد إثبات لحالات الطلاق التي تحدث في المملكة و تحتاج إليها المرأة في حياتها فهي تيسر الحصول على كافة الإعانات التي تقدمها حكومة المملكة لمساعدتها على أن تعيش حياة كريمة وتحسين مستواها المعيشي والمالي لها ولمن تعول وذلك لكي تتمكن من الحصول على كافة حقوقها الشرعية كاملة وقد عملت منصة ناجز على توفير خدمة طباعة صك الطلاق للمرأة السُّعُودية المطلقة وقد قامت وزارة العدل بوضع بعض الخطوات الإلكترونية البسيطة لحصول المطلقة على هذا الصك وبطريقة شرعية، وهذا ما سوف عرضه اليوم من خلال موقع ثقفني

طريقه طباعة صك الطلاق من ناجز

من أبرز وأقوي الخِدْمَات الإلكترونية المميزة التي عملت وزارة العدل على تقديمها للمواطنين السعوديين من خلال موقعها الإلكتروني فهي طريقه سهله وسريعه لحصول المواطنة المطلقة على صك سند الطلاق ويمكن لأي مواطن القيام بطاعة الشيك الخاص به من خلال بعض الخطوات التي قامت بوضعها وزارة العدل، ومن هذه الخطوات التي تم وضعها ما يلي:

الدخول المباشر على البوابة الإلكترونية الرسمية الخاصة بوزارة العدل.

اختيار أيقونة (الخِدْمَات عبر الإنترنت) والنقر عليها.

يتم الضغط على أيقونة (courts).

يتم اختيار خانة (طلبات الانتهاء).

الضغط على أيقونة (تسجيل الدخول على الخدمة).

من خلال خدمة النهاية يتم اختيار أيقونة الخِدْمَات الإلكترونية والضغط عليها.

يتم تحديد إرسال الطلب إلى (الإدارة الصادرة).

إحضار ما يثبت عملية الطلاق.

تسجيل كافة البيانات الخاصة بالشهود.

من خلال الموقع الإلكتروني يتم حصول المواطن على رقم الطلب وطباعته.

يتم عرض الطلب المقدم علي المحكمة المختصة بذلك لإثبات حالة الطلاق

كم مدة صدور صك الطلاق

يوجد تساؤلات عن المدة المخصصة لصدور صك الطلاق، ولكن لا يوجد أي مده محددة لسند الطلاق الإلكتروني من خلال موقع وزارة العدل لأنها تختلف من حالة لأخري فقد أكدت على هذا الحكومة السُّعُودية من خلال موقعها الإلكتروني وقد تحددت المدة بدءً من سبع أيام وحتى ثلاثون 30 يوماً (شهراً) يتم فيه إصدار سند الطلاق وذلك من وقت تقديم الطلب

كيفية الحصول على تعهد طلاق من ناجز

قدمت أيضاً وزارة العدل خدمة حصول المواطن على سند الطلاق فهي مستند مهم لكلا الطرفين إثباتاً للوضع الاجتماعي للمواطنين وقد أتاحت وزارة العدل الحصول الطلاق بوثيقة إلكترونية البوابة الخاصة بخدمات العدالة الإلكترونية والقيام بالحصول على سند الطلاق بعد وضع بعض الخطوات اللازمة لكل من يريد الحصول عليها بإتباعها، ومن هذه الخطوات اللازمة لذلك ما يلي: