موعد شهر رمضان 2022 فلكياً 1443 في السعودية وكافة البلدان العربية

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عمر شويل - جدة يترقب جميع المسلمين في مختلف بقاع الأرض بدء شهر رمضان للعام الميلادي 2022 العام الهجري 1443، ومع الاهتمام البالغ بهذا الأمر واقتراب موعد شهر رمضان المبارك نستعرض سوياً طبقا لتوقعات خبراء الأرصاد والفلك موعد شهر رمضان 2022 فلكياً سواء كان في السعودية أو مصر أو كافة البلدان العربية، حيث أصبح لايفصلنا عن الشهر الكريم سوى أقل من 75 يوماً.

موعد شهر رمضان 1443 فلكياً في السعودية

هذا ويتوقع خبراء الفلك أن يكون يوم الجمعة الموافق 1 ابريل 2022 هو موعد ميلاد هلال شهر رمضان 1443 وهو اليوم الموافق 29 شعبان 1443 هجرياً، وبالتالي يكون غرة شهر رمضان فلكياً في السعودية هو السبت 2 ابريل 2022. هذا ويتأكد موعد الشهر المبارك طبقا لما هو متبع من المحكمة العُليا السعودية برؤيا هلال الشهر المبارك عند حدوث الاقتران وذلك بعد غروب الشمس يوم 29 شعبان 2022.

موعد شهر رمضان 2022 فلكياً في مصر وباقي الدول العربية

لايختلف الأمر في مصر ومعظم البلدان العربية، حيث أنه من المتوقع أيضاً أن يكون غرة شهر رمضان المبارك فلكياً هو يوم السبت 2 ابريل 2022 وأن يكون عدد أيام شهر شعبان من العام الهجري 1443 هو 29 يوم وبذلك يكون “شهر غير مكتمل” وهو ماستثبته كافة دور الإفتاء في مختلف الدول العربية، أعاد الله علينا وعليكم هذه الأيام المباركة بالخير واليُمن والبركات.

فضل شهر رمضان المبارك

ويعد شهر رمضان المبارك من أفضل شهور العام، وأقربها إلى الله حيث يتقرب المسلمين في كافة بقاع الأرض إلى الله في محاولة للتوبة، والغفران، وطلب السماح، فالصوم أحد أركان الإسلام الخمسة وترفع بنهاية الشهر الكريم كافة الأعمال إلى الله.

حيث يسعى الجميع خلال هذا الشهر الكريم إلى الفوز بالعفو والمغفرة حيث تغلق في هذا الشهر أبواب النار، وتفتح أبواب الجنة، وتقيد الشياطين خلال هذا الشهر المُبارك، وبذلك يسمى شهر رمضان الكريم بموسم الطاعات، والرحمات، والغفران. كما أنه به أفضل الليالي “ليلة القدر” والتي وصفها الله تعالى في كتابه الكريم “بأنها خيراً من ألف شهر”.

فوائد الصيام صحياً

ولايقتصر فضل شهر رمضان أو الصيام بصفة عامة على الناحية الروحية والربانية، لكن هناك فوائد أخرى صحية للصيام والتي منها على سبيل المثال وليس الحصر

علاج وتخفيف الالتهابات

تنظيم مستوى السكر في الدم

تحسين صحة القلب

فقدان الوزن

التخلص من السموم من الجسم

تنظيم الكوليسترول الضار في الجسم وضبط مستواه

وغير ذلك من الفوائد الصحية للصيام، والتي من شأنها العمل على تحسين صحة الجسم بصفة عامة، وكذلك تحسين الحالة المزاجية.