رابط تسجيل دخول منصة مدد حماية الاجور mudad.com.sa الكترونياً

يبحث الكثير من الأشخاص عن رابط تسجيل دخول مدد حماية الأجور من أجل الاستمتاع بالخدمات التي تقدمها هذه المنصة الرائعة فهي تقوم بتقديم جميع خدماتها لكافة الموظفين الموجودين في الدولة، وخاصة في القطاع الخاص بالأعمال من أجل حماية الحقوق الخاصة بكافة الأفراد الموجودين في المنظومة، وذلك لكي تتمكن الحكومة من المحافظة على السير الخاص بالعمل.

رابط تسجيل دخول مدد حماية الأجور

أطلقت المؤسسة العامة للتأمينات، هي ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منصة مدد للأعمال، وهي من المنصات التي تقوم بمساعدة الشركات على إدارة الموارد المادية، وذلك عبر الإشراف على الأجور المتعلقة بالموظفين، من خلال منصة مدد حمية الاجور وذلك تعاونا مع البنك المركزي الموجود في المملكة العربية السعودية، ويمكن الاستفادة بالخدمات التي تقدمها المنصة من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية عليكم الدخول رابط تسجيل دخول منصة مدد حماية الاجور ومتابعة الخطوات.

بعد ذلك سيظهر نظام تسجيل الدخول في إدارة الرواتب، أو تسجيل الدخول في نظام الالتزام، وانت تختار ما يناسبك.

بعدها يمكنك الضغط على إنشاء حساب جديد من أجل التسجيل في المنصة.

سوف تطلب منك المنصة كتابة رقم هويتك وبعدها الضغط على تحقق، ثم بعدها سيطلب منك كتابة اسمك.

بعدها يمكنك كتابة رقم هاتفكم واسم المؤسسة في الخانات المخصصة لذلك.

يمكنك بعد ذلك وضع كلمة مرور لحسابك تساعدك على تسجيل الدخول كل مرة.

شروط التسجيل في منصة مدد للأفراد

هناك بعض الشروط التي وضعتها منصة مدد حماية الاجور من أجل التسجيل فيها وهي تتمثل فيما يلي: