سعر ومواصفات هاتف Honor Magic V الجديد قابل للطي بمعالج أسطوري

قامت شركة هونر بالكشف عن سعر ومواصفات هاتف Honor Magic V الذي يعتبر من الهواتف الحديثة التي تقبل الطي، وهو أول الهواتف التي تعمل بالمعالج الجبار Snapdragon 8 Gen 1 لذلك يتم اعتباره من أفضل الهواتف الخاصة بالاندرويد لعام 2022، وأكدت الشركة أن هاتفها الجديد Honor Magic V هو قابل للطي، كما أنه يحتوي على مواصفات كثيرة ومميزة تجعله من أقوى الهواتف، وتدخله منافسة كبيرة في هذا العام،

مواصفات هاتف Honor Magic V

يعتبر هاتف Honor Magic V المنافس الأقوى لهاتف سامسونج الجديد القابل للطي، ومن أبرز مواصفات الهاتف ما يلي:

Honor Magic V يقبل الطي، ويحتوي على شاشة مرنة من النوع اولد.

يصل قياس الشاشة الخاصة بالهاتف إلى 7.9 بوصة، وهذا للشاشة الخارجية، أما الداخلية، فهي بحجم صغير قليلا يبلغ 6.45 بوصة.

دقة الشاشة الخاصة بالهاتف قد تصل إلى 2272 في 1984 بيكسل، وذلك لكي تدعم المعدل الخاص بالتحديث لكي يصل إلى مائة وعشرين هيرتز لكل ثانية.

الهاتف يقاوم الغبار والماء بدقة.

يحتوي هاتف Honor Magic V على كاميرا خلفية ثلاثية تحتوي على مستشعر قوي من شركة سوني تصل دقته إلى 50 ميجا بيكسل.

يحتوي على كاميرا تتميز باتساع أساسي تصل دقته إلى 13 ميجا بيكسل، وهي مع الكاميرا الخاصة بالطبق اللوني التي تصل دقتها إلى 50 ميجا بيكسل.

تبلغ دقة الكاميرا الأمامية 42 ميجا بيكسل، وهي تدعم الصور السيلفي والفيديو والمكالمات بشكل كبير.

سعر هاتف Honor Magic V

يبدأ الشعر الخاص بالهاتف من ألف وخمسمائة وسبعون دولار أمريكي، وهو ما يعني أربعة وعشرين ألف وسبعمائة جنيه مصري، وهذا السعر يكون للنسخة الأصغر من الهاتف، أما سعر النسخة الأكبر من الهاتف التي يبلغ حجمها 512/ 12 جيجيا بايت فيبلغ سعرها ألف وسبعمائة وخمسة وعشرون دولار أمريكي، أي ما يعادل سبعة وعشرون ألف مائة خمسة وثلاثون جنيه مصري.

ومن المقرر أن تقوم الشركة بتقديم هذا الهاتف الرائع وعرضه في أسواق الهواتف المحمولة ابتداء من يوم الثامن عشر من شهر يناير الجاري لعام 2022، لتكون بذلك شركة هونر الرسمية قامت بمنافسة أقوى هواتف سامسونج الحديثة القابلة للطي، بالإمكانيات الخاصة بالهاتف متشابهة للغاية، لذلك لا تترددوا في تجربة هذا الهاتف الرائع عند نزوله في الأسواق والاستمتاع بمميزاته الرائعة التي لن تجد مثيل لها إلى أي هاتف آخر، وهو مصنوع بدقة عالية ومرونة.