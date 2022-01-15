نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط تمويل نفاذ للموظفين 1443 بنك التنمية الاجتماعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط تمويل نفاذ للموظفين 1443 بنك التنمية الاجتماعية ، قام بنك التنمية الاجتماعية بالإعلان عبر الصفحة الرئيسية الخاصة به على تويتر عن إطلاق المرحلة الثانية من برنامَج التمويل نفاد بهدف مساعدة الموظفين والمتعطلين عن العمل ولكل من يريد الحصول عليه فقد قام البنك بتوفير خدمة من أهم الخِدْمَات وهي خدمة التسجيل الإلكتروني من خلال الموقع الخاص به وذلك للحد من انتشار الأوبئة التي تواجدت في جميع دول العالم في السنوات الأخيرة، وتماشيا مع الإجراءات الاحترازية و التباعد الاجتماعي الذي فرضته الحكومة السُّعُودية، واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نعرض كافة الشروط الخاصة بتمويل نفاذ لقطاع الموظفين.

شروط تمويل نفاذ للموظفين

قد قام بنك التنمية الاجتماعية بوضع بعض الشروط والأحكام المهمة التي تتعلق بكل مواطن سعودي يريد الحصول على تمويل نفاذ للموظفين، ومن شروط تمويل نفاذ ما يلي:

لا تتعدى المدة الزمنية لسداد هذا التمويل عن خمس سنوات ستون 60 شهراً كاملاً.

يقوم المستفيد بتقديم كافة الأوراق والمستندات المطلوبة من جهة البنك.

لا يقل عمر المتقدم بالطلب عن ثمانية عشر 18 عاماً.

وألا يتعدى عمر بن الستون 60 عاما.

لا يكون عليه أي أقساط مستحقه عليه لقروض سابقه خاصه بالبنك.

يكون صاحب الطلب حاصل على وثيقة العمل الحر والذي يمكن له أن يقوم بالإطلاع عليها من خلال الرابط الخاص بوثيقة العمل الحر.

أن يكون المتقدم بالطلب حاصل على الجنسية السُّعُودية.

ألا يتعدى الدخل الشهري الخاص بالمتقدم بالطلب عن عشرة 10 آلاف ريال سعودي لمسار الخدمة التخصصية ولا يتعدى خمسة آلاف ريال سعودي لمسار النقل التخصصي.

متوفر هذا التمويل لموظفي القطاعين الحكومي والخاص ويجب ألا يزيد الدخل الشهري لهم عن أربعة عشر 14 ألف ريال سعودي.

تمويل نفاد للموظفين والعاطلين

يعمل البرنامج التمويلي نفاد على استهداف عدد من الشرائح المجتمعية في المملكة العربية السُّعُودية ومن الأشياء التي يتميز بها تقديم العون لهذه الفئات حتى تحيا حياة كريمة وتحسين مستواهم المعيشي، ومن هذه المميزات الأخري التي يقدمها للمواطنين في المملكة ما يلي:

إيجاد فرص عمل جديدة للشباب السعودي المتعطل عن العمل.

تصل قيمة المبلغ المالي المحدد لهذا التمويل إلى مائة وخمسون ألف ريال سعودي.

يعمل على زيادة الدخل الشهري للمواطن.

يعمل هذا التمويل (نفاد) على تقليل نسبة البطالة بين المتعطلين عن العمل.

يساعد هذا المبلغ التمويلي على إقامة مشاريع صغيره خاصه بهم لإعانتهم على إحيائهم حياة كريمة.

يعطي الشباب الفرصة لامتلاك سياره بالمبلغ المالي الذي سيحصل عليه للقيام بالعمل عليها والتحسين من مستواه المالي والمعيشي.

كيفية الحصول على تمويل نفاذ

يوجد خطوات تم وضعها لكل مواطن يرغب في الحصول علي تمويل نفاذ المقدم من بنك التنمية الاجتماعية، حيث يوجد تمويل نفاذ للعاطلين والموظفين، وتتمثل طريقة التسجيل وطلب التمويل في الخطوات التالية:

يتم الدخول المباشر على البوابة الإلكترونية الرئيسية بنك التنمية الاجتماعية.

اختيار أيقونة (إصدار وثيقة) والنقر عليها.

إدخال كافة البيانات المطلوبة الخاصة بصاحب الطلب.

إدخال كلمة المرور الخاصة به.

يتم الضغط على أيقونة (تحديد الفئة) إذا كانت خِدْمَات تخصصية أو خِدْمَات نقل موجه.

يتم تفعيل حساب المواطن من خلال الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية.

وأخيرا يتم رفع جميع المستندات والأوراق المطلوبة للحصول على التمويل.

رقم خدمة العملاء بنك التنمية الاجتماعية

قام بنك التنمية الاجتماعية بتوفير رقم موحد لكل من يريد الاستعلام عن تمويل نفاد الخاص بالموظفين وذلك من خلال الاتصال عليه والتواصل مع خدمة عملاء البنك لكل من يريد التعرف على كل ما يخص تمويل نفاد وأي استفسارا آخر، والرقم الموحد الذي تم توفيره هو (920008002).