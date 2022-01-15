بالفيديو.. حريق "كيماوي" في ولاية أميركية وتحذيرات للسكان

امتد حريق بالقرب من مصنع كيماويات في نيوجيرسي، ظهرت منه ألسنة اللهب والدخان في السماء ليلا من على بعد أميال، إلى مباني متعددة في المجمع، الجمعة، وهددت بالوصول إلى منطقة تخزين المواد الكيماوية بالمصنع، حسبما قالت السلطات.

وطالب رئيس بلدية باسيك، هيكتور لورا، السكان في مقطع مصور نشر على فيسبوك بالابتعاد عن المنطقة وإبقاء نوافذهم مغلقة.

وقال لورا إن رجال الإطفاء ما زالوا يقيمون الوضع، مشيرا إلى أنه لم ترد تقارير أولية عن خسائر في الأرواح.

وقال باتريك ترينتاكوست، رئيس دائرة إطفاء باسيك، إن المبنى كان خاليا عندما اندلع الحريق.

وأضاف بعد منتصف الليل مباشرة أن ”جزء من المبنى يحتوي بداخله على الكلور، ويبدو أنه تحت السيطرة حاليا”. وقال إننا ”سوف نراقب الوضع أيضا طوال الليل لكننا بالتأكيد بعيدين كل البعد حاليا عن السيطرة على الحريق”.

وقال رئيس دائرة الإطفاء أيضا إن جزءا كبيرا من المبنى الذي نشأ فيه الحريق انهار. وجرى استخدام مياه النهر القريب لتكملة إمدادات رجال الإطفاء.

تم نقل أحد الإطفائيين إلى المستشفى بعد أن أصابه الحطام في وجهه، لكنه كان بصحة جيدة، حسبما قال ترينتاكوست.

وأرسلت دائرة الطوارئ في مدينة نيويورك إخطارا مساء الجمعة يقول إن السكان قد يرون أو يشمون دخانا بسبب الحريق.

وينتج المصنع مواد كيماوية تستخدم في معالجة مياه حمامات السباحة وينابيع المياه، بحسب موقعه على الإنترنت.