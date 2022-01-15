سكان تونجا يفرون إلى الجبال بعد موجات تسونامى

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "أسوشيتيد برس"، تأتى موجات "تسونامى" هذه إثر ثوران بركان هونجا تونجا هونج هاباى، تحت سطح البحر، حيث تقع تونجا فى أوقيانوسيا، وهى أرخبيل يتألف من 176 جزيرة فى جنوب المحيط الهادئ، وتتواجد فى الطريق البحرى بين جزر هاواى ونيوزيلندا.

وبحسب الوكالة، أرسل ثوران البركان أمواجا ضخمة ارتطمت بالشاطئ، وأجبرت المواطنين على الفرار إلى مناطق مرتفعة، خصوصا بعدما حذرت سلطات تونجا من وقوع موجات المد البحرى "تسونامى" فى وقت سابق.

وبحسب "أسوشيتيد برس"، لم ترد تقارير بشأن وقوع إصابات أو أضرار، خصوصا فى ظل استمرار انقطاع الاتصالات مع تونجا حتى الآن.