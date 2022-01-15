جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "أسوشيتيد برس"، تأتى موجات "تسونامى" هذه إثر ثوران بركان هونجا تونجا هونج هاباى، تحت سطح البحر، حيث تقع تونجا فى أوقيانوسيا، وهى أرخبيل يتألف من 176 جزيرة فى جنوب المحيط الهادئ، وتتواجد فى الطريق البحرى بين جزر هاواى ونيوزيلندا.
وبحسب الوكالة، أرسل ثوران البركان أمواجا ضخمة ارتطمت بالشاطئ، وأجبرت المواطنين على الفرار إلى مناطق مرتفعة، خصوصا بعدما حذرت سلطات تونجا من وقوع موجات المد البحرى "تسونامى" فى وقت سابق.
وبحسب "أسوشيتيد برس"، لم ترد تقارير بشأن وقوع إصابات أو أضرار، خصوصا فى ظل استمرار انقطاع الاتصالات مع تونجا حتى الآن.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سكان تونجا يفرون إلى الجبال بعد موجات تسونامى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.