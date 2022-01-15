بسبب عقوبات إيكواس.. مالى تهدد بإلغاء رحلات شركات طيران

جدة - نرمين السيد - هددت وزيرة النقل فى مالى، اليوم السبت، بإلغاء رحلات لشركات طيران بلادها إلى دول غرب إفريقيا "إيكواس"، التى فرضت عقوبات على باماكو، فى غضون الـ72 القادمة إذا لم تتراجع هذه الدول عن العقوبات، وذلك بعد حرمانها من هبوط الطائرات هناك.





وحسبما نقلت وكالة "بلومبرج" الإخبارية، اليوم السبت، قالت الوزيرة مدينة سيسوكو ديمبيل: "بعد إنقضاء هذه المهلة، سيتم تسليم تلك المناطق إلى شركات طيران أخرى، لضمان استمرار الخدمات"، مؤكدة أنه سيتم تطبيق هذه المهلة ابتداء من اليوم السبت، وذلك وفقا للعقوبات التى فرضتها إيكواس.

وكانت شركة "إير فرنس كيه إل إم" للطيران أوقف الرحلات بالفعل إلى مدينة "باماكو"، عاصمة مالى، على الرغم من أنه لا تشملها العقوبات، لتنضم بذلك إلى شركتى الطيران الإقليميتين، "الخطوط الجوية السنغالية" و"إير كوت ديفوار".

ووافقت مجموعة "إيكواس" فى قمة عقدتها يوم 9 من شهر يناير الجارى، على فرض عقوبات قاسية على مالى بسبب إعلان الحكومة المؤقتة فى البلاد إجراء انتخابات جديدة بعد 4 سنوات بدلا من شهر فبراير 2022، حيث تشمل هذه العقوبات إغلاق جميع الحدود مع مالى، وتجميد كل العلاقات التجارية غير الحيوية، بالإضافة إلى تجميد جميع الموارد المالية لمالى لدى البنك المركزى لإيكواس.