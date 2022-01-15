التحالف العربى يعلن الطرق القادمة من مأرب والبيضاء مناطق عمليات

جدة - نرمين السيد - طالبت قيادة القوات المشتركة للتحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن، اليوم السبت، المواطنين اليمنيين والمسافرين بعدم استخدام الطرق القادمة من محافظتى "مأرب والبيضاء"، إلى مديريات "حريب، وعين، وبيحان، وعسيلان"، وذلك ابتداء من الساعة الثالثة عصرًا من مساء اليوم السبت، حتى إشعار آخر.





وحسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، قال المتحدث الرسمى باسم قوات تحالف دعم الشرعية فى اليمن، العميد ركن تركى المالكى، ليوم السبت، إن تلك الطرق أصبحت مناطق عمليات، يتم مراقبتها على مدار الساعة، وسيتم استهداف أى تحركات على هذه الطرق. كما طالبت قيادة القوات المشتركة للتحالف، المواطنين اليمنيين بعدم التواجد بالقرب من هذه الطرق، حفاظًا على سلامتهم.

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