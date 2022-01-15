السويد: البحث عن طائرة مسيرة كانت تحلق فوق محطة فورسمارك النووية

ووفقًا لوكالة "رويترز"، يأتى هذا الحادث بعد يوم من بدء الجيش السويدى القيام بدوريات فى البلدة الرئيسية فى جزيرة جوتلاند المطلة على بحر البلطيق، وسط تصاعد التوتر بين حلف شمال الأطلسى وروسيا، وقيام روسيا بنشر سفينة إنزال فى بحر البلطيق فى الآونة الأخيرة.
وبحسب الوكالة، فقد شاهدت الشرطة السويدية تلك الطائرة المسيرة، وهى تحلق حول المحطة قبل أن تختفى باتجاه جزيرة جراسو.
وفى تقرير عن الحادث، قالت الشرطة عبر موقعها على الإنترنت: "تواصل الشرطة محاولة تحديد مكان الطائرة المسيرة حتى باستخدام (طائراتها المسيرة)، ولكن دون جدوى"، موضحة أنه لا يوجد ما يشير إلى إسقاط الطائرة المسيرة أى شىء فى المنطقة أو هبوطها.
وفى السياق ذاته، أشارت الشرطة إلى تقاريرغير مؤكدة بشأن مشاهدات محتملة لطائرات مسيرة عند محطة رينجهالز النووية على الساحل الغربى للبلاد.
يذكر أن محطة فورسمارك النووية هى أكبر منتج للكهرباء فى السويد، وتقع على ساحل بحر البلطيق، على بعد 150 كيلومترا تقريبًا شمالى العاصمة ستوكهولم.
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