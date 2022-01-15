أخبار اليمن : بن حبتور: شبوة ستظل وحدوية ووفيّة للشعب اليمني

بن حبتور: شبوة ستظل وحدوية ووفيّة للشعب اليمنياطلع رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، على آخر المستجدات في المشهد العام بمحافظة شبوة وفي المقدمة ما يتصل بمواجهة مرتزقة العدوان السعودي الإماراتي الأمريكي.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء اليوم محافظ شبوة عوض العولقي، بحضور رئيس الوزراء لشئون الرؤية الوطنية محمود الجنيد.

حيث أشار المحافظ العولقي، إلى التطورات الأخيرة في الجانبين العسكري والأمني، وحجم الخسائر التي مُنيت بها القوات العميلة في الأرواح والعتاد .. لافتاً إلى الممارسات الإجرامية لقوى العدوان والمرتزقة وإمعانهم في العبث بالأموال العامة والخاصة وما يقومون به من أعمال استفزازية لأبناء المحافظة الرافضين للاحتلال وأعوانه.

وأشار إلى محاولات قوى العدوان والمرتزقة جر المعارك إلى المناطق التي تتواجد فيها شركات النفط رغم جهود الجيش واللجان الشعبية للنأي بها عن المواجهات العسكرية عملا بالتوجيهات العليا لتجنيب مقومات الدولة الاقتصادية، العمليات العسكرية.

وقد أشاد رئيس الوزراء بالتضحيات التي يسطرها الجيش واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء شبوة الأحرار فيم واجهة وصد حشود العدو وزحوفاته المتواصلة بالرغم من الغطاء الجوي لطيران العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي.

وأكد أن شبوة كانت وستظل وحدوية ووفيّة للوطن والشعب اليمني الذي ناهض وسيظل يناهض قوات الاحتلال وأدواتها وتخليص الوطن من رجسهم وشرورهم، في حين سيكون الفشل والخسران هو المصير الحتمي لقوات العدو وعملائه ومرتزقته.

