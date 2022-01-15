اليمن.. ألوية العمالقة تحرر مناطق بمديرية حريب في مأرب

أعلنت ألوية العمالقة الجنوبية، السبت، تحرير مناطق جديدة في محافظة مأرب، ذات الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية.
وتمكنت ألوية العمالقة من طردميليشيات الحوثي الانقلابية من مناطق بمديرية حريب بمحافظة مأرب، شمال شرقي العاصمة صنعاء.
وجاء هذا التطور، بعدما تمكنت الألوية من تكبيد ميليشيات الحوثي خسائر كبيرة.
وأطلقت ألولية العمالقة في اليمن مطلع الشهر الجاري عملية "إعصار الجنوب" بدعم من التحالف العربي لتحرير محافظة شبوة من مليشيات الحوثي.
وبعدما نجحت في مهمتها، بدأت ألوية العمالقة الجنوبية في تحرير مرتفعات حريب بمحافظة مأرب.
ومنذ أشهر طويلة، يصعّد الحوثيون هجومهم على مأرب الغنية بالنفط، لكنهم فشلوا في مساعيهم.
وفي سياق متصل، أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن تنفيذ 33 عملية استهداف ضد ميليشيات الحوثي في مأرب.
وأكد التحالف أن عمليات الاستهداف دمرت 21 آلية عسكرية، وأوقعت خسائر بشرية في صفوف الميليشيات تجاوزت 190 عنصرا.
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