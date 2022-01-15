الشرطة النمساوية تعتقل منظم مظاهرة ضد قرار فرض لقاح كورونا إجباريا

جدة - نرمين السيد - وقال بيان لوزارة الداخلية النمساوية اليوم السبت إن منظم المظاهرة رفض ارتداء الكمامة الطبية وحاول الاشتباك مع رجال الشرطة.
وأشار البيان إلى أن عدة مظاهرات لرافضى قيود كورونا انطلقت فى نفس التوقيت بوسط العاصمة فيينا مما تسبب فى ازدحام وشلل مرورى كبير.
وأشار البيان إلى البداية كانت مع تجمع نحو ألف شخص فى ميدان "هيلدن" والذى يتواجد فيه مقر رئاسة الجمهورية والحكومة النمساوية لافتا إلى أن الأعداد تزايدت بعد ذلك بوتيرة سريعة.
يشار إلى أن مظاهرات رافضى اللقاح الإجبارى وقيود كورونا تعقد كل يوم سبت فى فيينا وقد شهدت كثافة كبيرة فى الأسابيع الأخيرة بسبب إصرار الحكومة على تطبيق اللقاح إجباريا فى أول فبراير المقبل للحد من الانتشار السريع لإصابات متغير أوميكرون من فيروس كورونا.
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