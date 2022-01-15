مستشار النمسا يعلن شفائه من فيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وقال "نيهمر" فى تصريحات له اليوم من الحجر المنزلى فى منزله إن نتيجة المسحة اليوم جاءت سلبية بعد مسحتين سابقتين كانتا إيجابيتين حيث التزم العزل المنزلى منذ قرابة أسبوعين.

وأشار "نيهمر"، الذى تلقى 3 جرعات من لقاح كورونا، إلى أن اللقاح ساعده كثيرا فى تقليل أعراض المرض وفى سرعة الشفاء.

ولفت "نيهمر" إلى التزام الحكومة بتطبيق التطعيم الإجبارى ضد فيروس كورونا اعتبارا من أول فبراير المقبل.

ومن جانب آخر، سجلت وزارة الصحة النمساوية اليوم السبت 16 ألفا و749 إصابة جديدة و10 حالات وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.