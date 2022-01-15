نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات وأسعار السيارة إم جي جي تي 2022 بالسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة السيارة إم جي جي تي 2022 استمدت الشركة المصنعة الشكل الجديد من تراث سنه 1962 ام جي جى تى بي وهي بها العديد من المميزات التي تميزها في سوق المنافسة، وسوف نستعرض لكم اليوم إم جي جي تي 2022 الشكل الخارجي والداخلي حيث تم إصدار الجيل الاول سنة 2014 وإستمر حتى سنة 2020.

شكل السيارة الخارجي:

الشكل الخارجي للسيارة إنسيابي أنيق يأخذ شكل الشعله المتوهجه بداية من الخطوط الأمامية والمصابيح الأمامية حتى أخر السيارة مع انحناءات جميلة مريحة وملفتة للنظر مع الوان عصريه شبابية مع شبك أمامي كبير لتهوية جيده وسريعة للمحرك مع وجود علامة ام جي بالمنتصف أضافت الشركة إضاءات ال أي دي أماميه مع تطعيمات من الكروم وفتحات أمامية بالصدام الأمامي مغلقة في بعض الأماكن لتوجية الهواء الى مكابح السيارة لتساعدها على التبريد، حجم السياره سيدان صغير اقتصادي في إستهلاك البترول اما بالنسبه للخطوط الجانبية فهي إنسيابية جميلة جداً مع جنوط رياضية مميزه الشكل مع كفرات ميشلان مقاس 17، واحد لتر بترول يمكنه ان يحرك السيارة لمسافه ١٨.٣ كيلو متر، أستمر الطابع الرياضي الشبابي على الخلفية ايضاً بتصميم جذاب للاضاءه الخلفيه مع فتحات وهميه لمخرج العادم مع حساسات خلفية للمساعده على عدم الإصتدام عند الرجوع للخلف، إما بالنسبة لصندوق الأمتعة فمساحته تصل إلى 401 لتر وهذه المساحه جيده ايضاً للتخزين.

التصميم الداخلي للسيارة:

كراسي جلد مطعمة بأكثر من لون تتسم بتصميم فخم وخامات ممتازه أضافت طابع جذاب ومريح جداً للمستخدم اما المساحات الداخلية مناسبة في الخلفية وأيضاً للراكب الأمامي، وأضاف الجيربوكس ايضاً فخامة وأناقة في شكله الداخلي، شاشه الترفيه عباره عن شاشه عملاقه 10 بوصه عالية الدقة وحصلت السيارة ايضاً على شاشة عدادات ١٢.٣ بوصه بها مميزات كثيرة و تتيح لك التحكم باشياء كثيره في السياره، مقعد السائق كهربائي متعدد الإتجاهات

فتحات خلفيه للتكييف بالإضافة إلى هاند بريك كهربائي بالإضافة إلى كاميرات محيطيه 360 درجه، أضافت الشركه بدل شفت لإستخدامه على وضع سبورت مود لنقل التحكم بالسيارة بسهوله مع نظام الايكونمى الموفر للوقود.

قوة محرك السيارة:

حازت السيارة على محرك 4 سلندر ١.٥ لتر تيربو يولد 173 حصان يولد عزم 275 نيوتن متر

ما اعلنته الشركه عن تصارع المحرك يمكنه التحرك من صفر الي 100 كيلو متر في خلال ٨ ثواني، الجيربوكس دوولكلاتش سبعه غيار يوفى سرعة وسهولة في نقل الحركه، أما الوزن السيارة فارغ فهو 1205 كيلوغرام السياره تعمل بنظام الدفع الامامي، تقدم الشركه ضمان هو ست سنوات أو 200,000 كيلو متر ايهما أقرب.

سعر السيارة داخل السعودية:

يصل سعر السيارة في السعودية إلى65,730 ريال سعودي.