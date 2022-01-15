نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تثبيت Grand Theft Auto الأخيرة GTA San Andreas للاندرويد الجديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تثبيت Grand Theft Auto بعد أن تم التصريح من الشركة المنتجة عن نسختها الجديدة . GTA San Andreas للاندرويد ويتم تثبيتها علي كافة أنواع الهواتف . حيث أن لعبة grand theft auto v5 سان أندرياس صرحت شركة ROCKSTAR أن لعبة Grand Theft Auto: San Andreas . علي المتاجر الرسمية ومواقع اللعبة المعتمدة يتم تثبيتها بمتطلبات هواتف أند رويد المحددة من الشركة . كما أن لعبة Grand Theft Auto سان أندرياس لها مواصفات محددة لكافة أنواع الهواتف الحديثة . ذلك بجانب أن لعبة GTA V للاندرويد تم تصميم مراحلها المختلفة في ولاية سان أندرياس . كذلك تميزت جراند ثفت أوتو: سان أندرياس بوجود قاعدة طائرات بنفس الموجودة بولاية نيفادا الأمريكية . والتي تحتوي علي طائرات هليكوبتر مطورة يتم استخدامها في مغامرات جراند ثفت أوتو 5 المختلفة .

طريقة تثبيت Grand Theft Auto سان أندرياس

يتم البحث عن طريقة تثبيت Grand Theft Auto سان أندرياس الجديدة . علي مواقع البحث المتعددة لكي ما يتم تثبيت اللعبة بشكل صحيح ولكي ما يتم تثبيت لعبة جراند ثفت أوتو للاندرويد . ذلك يكون من خلال المتاجر الرسمية المتاح عليها جراند ثفت أوتو 5 سان أندرياس . كذلك بجانب موقع شركة ROCKSTAR المطروح عليه نسخة GTA IV: San Andreas . كما أن بعد أن يتم تثبيت لعبة سان أندرياس علي الهاتف ستكتشف العديد من المميزات التي لم تكن موجودة . قبل ذلك في نسخ جراند ثفت أوتو 5 المتعددة وذلك من ناحية تطوير الأسلحة المستخدمة . كذلك بجانب مساحة الأرض المخصصة في grand theft auto v5 سان أندرياس . والتي وصلت إلي 36 كيلو مربع مما يجعل تجربة اللعب . في جاتا 5 أفضل بكثير في مغامراتها العديدة .

كيف يتم تثبيت لعبة Grand Theft Auto: San Andreas علي الهواتف

حتي يتم تثبيت GTA San Andreas عبر المتجر الرسمي المتاح عليه اللعبة . بنفس الخطوات التي سنعرضها عبر موقع شركة ROCKSTAR لكي ما يتم تثبيت GTA San Andreas للاندرويد كالآتي :-

عبر موقع شركة ROCKSTAR يتم تسجيل الدخول بحسابك . كما من خلال قائمة لعبة Grand Theft Auto يتم تحديد نسخة لعبة GTA V للاندرويد سان أندرياس . كذلك من خلال قائمة أسعار لعبة جراند ثفت أوتو 5 يتم تحديد سعر اللعبة ليتم دفعه . بعد تحديد سعر لعبة جراند ثفت أوتو للاندرويد يتم تحديد طريقة الدفع من موقع ROCKSTAR . أما طريقة تثبيت Grand Theft Auto بعد الخطوات السابقة تتم بالضغط علي زر التثبيت بجانب اللعبة . تثبيت grand theft auto v5 سان أندرياس تتم في دقائق قليلة ومن ثم ربط اللعبة بحساب فيس بوك . تتبع نفس الخطوات بموقع ROCKSTAR مع لعبة Grand Theft Auto: Vice city ولعبة . GTA Liberty City Stories .

ما الذي يجب أن يتوفر لتثبيت Grand Theft Auto: San Andreas علي هاتفك

من خلال موقع الشركة بجانب نسخة GTA San Andreas يتضح المتطلبات الخاصة بتثبيتها علي الهاتف . تلك المتطلبات في نسخة جراند ثفت أوتو 5 سان أندرياس هي كالتالي :-

لهواتف أند رويد بجميع أنواعها تثبيت GTA San Andreas للاندرويد بمساحة داخلية فارغة 2GB .

بمساحة داخلية فارغة 2GB . كما أنه من الهام أن تكون ذاكرة الهاتف العشوائية فارغة بمساحة 4GB .

كذلك بجانب أن يكون هاتفك ذو تقنية سناب دراجون 865 ليتم تشغيل لعبة Grand Theft Auto .

. أذأ لم يكن هاتف يحتوي علي نظام تشغيل أند رويد نسخة 11 لن تستطيع تثبيت لعبة GTA V .

تلك المتطلبات الخاصة بجوالات أند رويد أما هواتف أيفون بجانب تلك المتطلبات . يجب أن تكون الهواتف بنظام تشغيل نظام IOS14 ليتم تثبيت لعبة GTA V للاندرويد سان أندرياس .

كما تكون مساحة ذاكرة أيفون العشوائية فارغة بقدر 2GB لتثبيت جراند ثفت أوتو: سان أندرياس .

أسعار لعبة جراند ثفت أوتو 5 داخل السعودية

بعد أن تعرفنا علي طريقة تثبيت Grand Theft Auto من خلال موقع ROCKSSTAR . نتعرف علي أسعار لعبة جراند ثفت أوتو للاندرويد بنسخها المختلفة داخل السعودية كالآتي :-

GTA IV: San Andreas سعرها من موقع نون 94.99 ريال سعودي . كما أن سعر GRAND THEFT AUTO 5 V بمتجر GOOGLE PLAY سعرها 91.99 ريال سعودي . كذلك تحددت قيمة grand theft auto v5 سان أندرياس علي موقع الشركة 160 ريال سعودي . أما سعر لعبة GTA: Chinatown Wars بمتجر جوجل بلاي بسعر 22.50 ريال . كما تحدد سعر لعبة Grand Theft Auto: Vice city بسعر 35.90 ريال سعودي .

طريقة تثبيت Grand Theft Auto النسخة الجديدة سان أندرياس والتي يتم تثبيتها من خلال موقع ROCKSTAR . وهو موقع الشركة المنتجة لكافة نسخ لعبة جراند ثفت أوتو 5 .