نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشروط الأساسية المطلوبة توافرها في الموظف الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أوضحت العديد من التحديثات الجديدة وكافة التعديلات اللازمة التي تم الايضاح عنها من خلال منصة الضمان الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية، وهذا يعد أمر ضروري لكي يتم التوافق مع آلية نظام الضمان الاجتماعي المطور بالسعودية، ولذلك هذا البرنامج تدعو إلى المستحقين في التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور، ولذلك سوف يتم الإيضاح عن موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي للمستفيدين المستحقين من الضمان الاجتماعي، ولذلك سوف يتم عرض شروط الحصول على الدعم المادي للمستحقين مبالغ معاش الضمان الاجتماعي.

موعد الصرف والتقديم :

أوضح الضمان الاجتماعي المطور بالمملكة العربية السعودية على أن يكون بدء استقبال الطلبات ابتداء من يوم السبت 20 نوفمبر الماضي 2021م ولذلك تم التأكد على أن المنصتين يستعملان بالتوازي حتى 23 مايو القادم 2022م حيث أن هذا التوقيت يتم غلق المنصة الحالية مباشرةََ، ولذلك سوف يتم الإيضاح في هذه الفترة عن نقل جميع المواطنين السعوديين المستحقين، بشكل تدريجي، وبناءً على ذلك يتم الحصر بعد مراجعة ودراسة جميع الحالات المستحقة.

ومن الجدير بالذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة أوضحت على أن سوف يتم بدأ دراسة الاستحقاق الفعلي لجميع المواطنين السعوديين المقدمين الجدد في شهر ديسمبر الماضي 2021م ولذلك تم الإعلان على أن يتم الإيداع في شهر يناير الجاري 2022م ولذلك تم التأكد على أن يمكن على المستحقين تقديم اعتراض على قرار الاستحقاق وهذا في مدة لا تتجاوز عن 30 يوماً وهذا من تاريخ تبليغه بقرار الوزارة مباشرةََ، حيث أن سوف يتم النظر في الاعتراضات المقدمة بناءاً على القواعد وجميع الإجراءات اللازمة المقدمة من اللجنة وما يرد إليها من تظلمات.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية أكدت عن تحديد كافة الشروط الأساسية المطلوبة توافرها في الموظف الجديد، وهذا لكي يتم الحصول على الدعم المادي المخصص للمستفيدين والمستفيدات بالمملكة من قبل الضمان الاجتماعي المطور.

شروط الحصول على الدعم المادي :