ابداعات سامسونج في الشاشات القادمة القابلة للطي طفرة في عالم الموبايلات

قامت شركة سامسونج بتقديم احدث صداراتها والتي فاجأت العالم أجمع، حيث استطاعت صنع شاشات عرض قابلة للطي، أقدمت شركة سامسونج على ابتكار أشكال جديدة من الشاشات الحديثة والتي اعتبرها البعض الجيل القادم من الشاشات، تمتاز هذه الشاشات بقابليتها للطي، وتعتبر ضمن إحدى إبداعات الشركة الفريدة والغير مسبوقة، وسوف نشير إليها في السطور التالية.

الشاشات القابلة للطي من سامسونج

أعلنت سامسونج أن الجيل الجديد من الشاشات يمتاز بإمكانية الطي أو الانزلاق وأن الشاشات متعددة الأنواع حيث يوجد منها قياس 17 بوصة، كذلك أعلنت الشركة عن:

تقنيات حديثة متطورة ثنائية التصميم مشابهه للتقنيات التي يحملها هاتف Galaxy Z Fold 2 وهو أحد الهواتف القابلة للطي.

سوف يبلغ حجم الشاشة 7.2 بوصة، ويوجد شاشات أخرى أنتجتها شركة سامسونج مشابهة جدا للهواتف التي قامت شركة ال جي بإصدارها قبل أن تنسحب من عالم إنتاج الهواتف الذكية.

تابلت سامسونج القابل للطي

قامت شركة سامسونج بعرض تابلت لوحي يتميز بقابليته للطي، وهو أمر حديث وفريد واستطاعت شركة سامسونج إثبات السبق فيه، حيث:

غيرت سامسونج من مفهوم التابلت اللوحي، حيث أنتجت شاشات أكبر في الحجم بما فيها شاشة OLED قابل للطي مقاس 17 بوصة.

يتميز هذا التابلت القابل للطي بأنه في نفس حجم اللابتوب عند الطي، وأنه يقارب حجم الشاشة عند الفتح

يأتي بجانب ذلك شاشة لابتوب عادية تقليدية لكنها تحمل تقنية الكاميرا المدمجة تحت الشاشة.

يعتبر تابلت سامسونج القابل للطي أول تابلت لوحي من نوعه، ومن المقرر أن يكون اسمه Galaxy Z Fold Tab، يحتوي هذا التابلت على شاشة ثلاثية.

يتميز زجاج التابلت بأنه من نوع UTG وهو نوع أكثر ثبات من الأنواع الموجودة حالياً.

استطاعت شركة سامسونج إثبات أن ابداعات الشاشات القابلة للطي غير محدودة، والتي استطعنا التعرف على ما تمتاز به من مواصفات في هذا التقرير.