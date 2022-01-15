موقع شحن جواهر فري فاير free fire بطرق آمنة 2022 والحصول على الجواهر

موقع شحن جواهر فري فاير free fire ، لعبة القتال فري فاير التي انتشرت بشكل كبير في الفترة الماضية وأصبحت من أهم وأشهر ألعاب الـ Battle Royale تم تطويره بواسطة 111دوتس ستوديو وتم إطلاقه لأول مرة في عام 2017، تتكون من 50 لاعب يهبطون معاً في جزيرة واحدة يمكن استكشافها قبل الهبوط بواسطة الخرائط التي تقدمها اللعبة وعند هبوط كل لاعب سيبحث عن مستلزماته و الدروع وأماكن للاختباء بها حتى لا يجده اللاعبين الآخرين ويعمل كل لاعب على أن يبقى هو الناجي الوحيد من المعركة لكي يفوز بالمباراة ويحصل عدد قليل من الجواهر يكاد يكون معدوم، يبحث الكثير من اللاعبين على طرق للحصول على جواهر من خلال مواقع شحن جواهر فري فاير بطرق آمنة والآلاف من الجواهر لأستخدمها من أجل الدخول المسابقات والفوز بالمباريات حيث أن جواهر فري فاير تمكنك في تطويرك و الحصول على قدرات اعلى من أصدقائك تمكنك من الحصول على المركز الأول شراء كل ما تحتاجه والحيوانات الأليفة والجلد وجميع الأشياء الموجودة في المتجر كما أنك ستتمكن أيضاً من المشاركة في Luck Royale و Diamond Spin للحصول على مختلف جلود شخصيات فري فاير الفريدة.

موقع شحن جواهر فري فاير free fire

إليكم أول موقع لشحن جواهر فري فاير بطريقة آمنة وبطرق آمنة كل ما عليك هو أتباع هذه الخطوات:

ادخل على موقع ihack.games لشحن جواهر فري فاير. ستظهر معكم هذه الواجهة، قوم بأختيار شحن جواهر فري فاير (ثاني أختيار ). بعدها اضغط على ابدأ التهكير الآن للحصول على جواهر فري فاير . بعدها ستنتقلوا الى الصفحة اخرى قوم باضغط مجددا على “ابدأ التهكير الآن !” ثم اختر على اللعبة ( فري فاير Free fire ) بعدها يجب عليكم تحديد مستواك في اللعبة هل هو أعلى من 20 أو أقل منها. بعدها يجب عليك إدخال ID الخاص بك واسم المستخدم أو Username حتى يتم ربط حسابك وتقوم بشحنه. ثم أكمل باقي الخطوات التي يطلبها منك الموقع لإكمال عملية التسجيل المستخدم. من خلال اتباع هذه الخطوات، يمكن لك شحن جواهر فري فاير، على حسابك في اللعبة، عن طريق ID والحصول على الملايين من الجواهر فري فاير.

موقع Shop2game لشحن جواهرعن طريق الاي دي

إليكم الموقع الثاني للحصول على الملايين من جواهر فري فاير عن طريق الاي دي حيث يعتمد عليه الكثير من اللاعبين لشحن الجواهر، بشكل فوري بدون انتظار. كما أنه موقع صادق، ومضمون 100%،كل ما عليك اتباع الخطوات الآتية:

أولاً يجب عليك أن تقوم بالدخول إلى موقع غارينا لشحن www.shop2game. com . بعدها قم بتحديد الدولة التي تنتمي إليها ” مصر”من الخيار الذي يوجد في الاعلى. ستظهر بعدها مجموعة من الدول اختر دولة . ثم اضغط على خيار لعبة فري فاير وسيطلب منك تحديد طريقة تسجيل الدخول. ثم قم بتحديد معرف اللاعب ( الأي دي هو ID الخاص بك على لعبة فري فاير ) . سيتم نقلك بعدها مباشرة لصفحة أخرى والتي تخص تسجيل الدخول . بعدها قم بلصق ID الخاص بك في الخانة الأولى. وضع علامة الصح ✓ على خانة “انا لست روبوت” اضغط على زر تسجيل الدخول. بعدها ستظهر لك طرق الدفع المتواجدة في الدولة التي قمت باختيارها . يمكنك تحديد الدفع عن طريق فودافون مثلاً طريقة للدفع.

وهكذا نكون انتهينا من مواقع شحن جواهر فري فاير وأيضاً في المقالة السابقة ذكرنا طرق شحن شدات ببجي مجاناً والحصول على الملايين من الشدات .