زلزال يضرب كرمان جنوب إيران
ضرب زلزال بقوة 5.1 على مقياس ريختر محافظة كرمان جنوب إيران، حسبما أعلن التلفزيون الإيرانى.
وقال المدير العام لجمعية الهلال الأحمر الكرمان تم إرسال فرق التقييم إلى موقع الزلزال.
وقبل ساعات أيضا، ضرب زلزال قوي نسبيًا جزيرة خارك في محافظة بوشهر جنوب ايران، زبلغت قوته 4.3 درجة على مقياس ريخترهز جزيرة خارك بمحافظة بوشهر عند الساعة 15:55 من مساء اليوم السبت .
وبحسب مركز رصد الزلازل التابع لجامعة طهران ، وقع الزلزال على عمق 10 كيلومترات ووقع على مسافة 12 كيلومترًا من جزيرة خارك و 52 كيلومترًا من ميناء كناوة و 52 كيلومترًا من ميناء ريك .
ولم يتسبب الزلزال في وقوع أي أضرار.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر زلزال يضرب كرمان جنوب إيران على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.