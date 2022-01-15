بنزيما يكشف رأيه في محمد صلاح.. ويشعل التكهنات

كشف مهاجم ريال مدريد الإسباني، الفرنسي كريم بنزيما، رأيه في النجم المصري محمد صلاح، هداف ليفربول الإنجليزي.
وقال بنزيما، في حوار مع مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية الشهيرة: "محمد صلاح لاعب موهوب جدا، إنه أحد أفضل لاعبي العالم".
وأضاف: "صلاح يذكرني بكريستيانو رونالدو، هو لاعب مفيد لهذا الفريق، ولأي فريق في العالم".
وتابع المهاجم الدولي الفرنسي: "من الجيد دائما أن ترى زميلا لك في اللعبة يعمل بشكل جيد".
واعتبر مراقبون أن تصريحات بنزيما بشأن صلاح أشعلت من جديد التكهنات بشأن إمكانية انتقال النجم المصري إلى ريال مدريد.
وكانت تقارير صحفية إسبانية كشفت في أكثر من مناسبة أن ريال مدريد يسعى للاستفادة من خدمات "مو صلاح"، وأن "هناك اهتماما بالتعاقد معه".
ويأتي تصريح بنزيما بينما يزيد القلق بين جماهير ليفربول، بسبب فشل صلاح حتى الآن في التوصل لاتفاق عقد جديد مع "الريدز"، بعد أشهر من المفاوضات، خاصة وأن عقده الحالي ينتهي في يونيو المقبل.
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