الشرطة الأمريكية: إصابة 6 أشخاص فى حادث إطلاق نار بولاية أوريجون

جدة - نرمين السيد - وصرح رئيس إدارة شرطة "يوجين" كريس سكينر - خلال مؤتمر صحفى، اليوم السبت، نقلته شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية - بأنه تم نقل الضحايا إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، ومن بينهم مصاب فى حالة حرجة.
وأوضح أنه يجرى البحث عن مشتبه به تم رصده آخر مرة وهو يفر من موقع الحادث، مضيفا أنه لا توجد مخاطر تهدد السلامة على نطاق واسع للمجتمع، لافتا إلى أن المشتبه به من المحتمل أن يكون مسلحًا.
وكانت تقارير قد وردت مساء أمس الجمعة تفيد بإطلاق عدة طلقات نارية خارج قاعة بها حفلة غنائية، حيث تعاملت شرطة المدينة والعديد من وكالات إنفاذ القانون مع الحادث جنبا إلى جنب مع وحدة الدفاع المدنى بالمدينة.
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