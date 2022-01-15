قبل 3 أسابيع من افتتاح الأولمبياد.. أوميكرون يصل بكين

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الصحية الصينية عن رصدها أول إصابة محلية بمتحور "أوميكرون" شديد العدوى من فيروس كورونا فى العاصمة بكين، قبل 20 يوما من افتتاح الألعاب الأولمبية الشتوية هناك.





وأكد المسؤول الصحى فى بكين، بانج شينجو، أثناء مؤتمر صحفى عقده اليوم السبت أن حالة الإصابة الأولى بـ"أوميكرون" فى المدينة رصدت فى منطقة هايديان التى تضم مقرات الكثير من شركات التكنولوجيا. وأشار بانغ إلى أن السلطات تنفذ حاليا عمليات الفحص فى مقر إقامة المريض ومبنى المكاتب الذى يعمل فيه، مع فرض قيود على الوصول إلى 17 مكانا على صلة بالمصاب. وإجمالا، تم رصد إصابات بـ"أوميكرون" حتى اليوم فى ست مناطق داخل الصين، منها مدينتا زوهاى وتيانجين.

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