أخبار اليمن : أمين عام المؤتمر يعزي بوفاة القاضي أحمد الغابري

أمين عام المؤتمر يعزي بوفاة القاضي أحمد الغابريبعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة في وفاة القاضي أحمد عبدالملك يحيى الغابري، الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة زاخرة بالعطاء الوطني والاجتماعي.

وأشاد أمين عام المؤتمر في البرقية التي بعثها إلى أبناء الفقيد الدكتور عبدالرحمن والمهندس حمود احمد الغابري وبقية أفراد الأسرة، بمناقب الفقيد باعتباره أحد الشخصيات الوطنية التي كان لها حضورها الايجابي في المشهدين السياسي والاجتماعي، فضلاً عن أدواره المشهودة في خدمة المجتمع وإصلاح ذات البين والمساهمة في حل العديد من القضايا المجتمعية.

وأعرب الأمين العام باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن أصدق التعازي والمواساة لكافة آل الغابري في مخلاف سماه مديرية عتمة محافظة ذمار في هذا المصاب.. سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويعصم قلوب الجميع بالصبر والسلوان.

" إنا لله وإنآ إليه راجعون".