في رسالة إلى البرهان.. خطة أفريقية للخروج من "الأزمة"

تسلم رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، ظهر السبت، رسالة خطية من رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسي فكي، تتعلق برؤية الاتحاد حول التطورات السياسية بالسودان وسبل الخروج من الأزمة التي تشهدها البلاد.
وأكد المبعوث الأفريقي، مفوض السلم والأمن، أديوي بانكولي، الذي سلم الرسالة، في تصريح صحفي، استعداد الاتحاد الأفريقي لدعم التوافق السياسي بين كافة الأطراف السياسية من أجل تحقيق الانتقال السياسي بالسودان.
وشدد بانكولي على التزام الاتحاد الأفريقي، بالتشاور مع الحكومة وأصحاب المصلحة وكافة المكونات المجتمعية، للوصول إلى حل سياسي سلمي قابل للتنفيذ.
وأعرب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي عن قلق الاتحاد الأفريقي تجاه الأوضاع التي يمر بها السودان، باعتباره أحد الدول المؤسسة للاتحاد الأفريقي، مشيرا إلى التزام الاتحاد باحترام سيادة السودان.
ودعا مفوض الاتحاد الأفريقي إلى نبذ العنف وتغليب المصلحة الوطنية في السودان، لافتا إلى أن الأمر يتطلب إرادة قوية من جميع الأطراف.
وأضاف أن الاتحاد الأفريقي حريص على التواصل مع جميع الشركاء الدوليين والمجتمع الدولي للوصول إلى اتفاق ينهي الأزمة السياسية بالسودان دون التجاوز لدور الاتحاد الأفريقي في هذا الصدد.
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