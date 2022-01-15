فيديوهات مخيفة لبركان "المحيط".. وتسونامي يستنفر ملك تونغا

أفاد موقع "أيلاندز بيزنس" الإخباري أنه تم نقل ملك تونغا، توبو السادس، من قصره لحمايته من تسونامي، استنفر أيضا الدول المجاورة.

وذكر المصدر أن موكبا من عناصر الشرطة والقوات العسكرية عمل على نقل ملك تونغا إلى مكان آمن، على اعتبار أن قصره القريب من الشاطئ مهدد بالتسونامي.

وفر سكان تونغا، السبت، نحو المرتفعات بسبب حدوث تسونامي نجم عن ثوران هائل جديد لبركان هونغا تونغا هونغا ها إباي، وصلت تداعياته إلى مئات الكيلومترات.

وقال مسؤولون في فيجي إن الثوران استمر ثماني دقائق وكان مدويا لدرجة أنه سمع "مثل دوي رعد من بعيد" فوق جزر فيجي، الواقعة على بعد أكثر من 800 كيلومتر.

وأظهرت مقاطع فيديو مخيفة انفجارات ضخمة ورعدا وبرقا بالقرب من مكان البركان، الذي أطلق عمودا من الرماد في اتجاه السماء.

وحذرت الأرصاد الجوية في أميركا والهيئة الوطنية لحالات الطوارئ في تشيلي من التسونامي، بعد ثوران بركان في تونغا.

وأفادت الأرصاد الجوية الأميركية أن تحذيرا من تسونامي وجه صباح السبت على الساحل الغربي للولايات المتحدة.

وطلبت الهيئة الوطنية للأرصاد من السكان مغادرة الشواطئ والموانئ في المناطق المعنية، لافتة إلى عدم الإبلاغ عن وقوع خسائر في جزر هاواي الأميركية.

ومن المحتمل أن تتأثر ولايات كاليفورنيا وأوريغون وواشنطن، علاوة على ألاسكا ومقاطعة بريتيش كولومبيا الكندية، بحسب الهيئة الوطنية للأرصاد.

كما حذرت الهيئة الوطنية لحالات الطوارئ في تشيلي، السبت، من احتمال وصول "تسونامي محدود" إلى جزيرة الفصح (إيستر) وجزر أخرى.

وذكرت الهيئة في بيان: "كتدبير احترازي، يُطلب في أرخبيل خوان فرنانديز وجزر سان فيليكس وجزيرة الفصح والمنطقة القطبية جنوب تشيلي، مغادرة مناطق الشواطئ المعرضة لموجات تسونامي محدودة بسبب ثوران بركان في أرخبيل تونغا".