إصابة وزير المالية الإسرائيلى بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وقال الوزير الإسرائيلى فى تغريدة نشرها بحسابه الرسمى على تويتر: "تم اكتشاف إصابتى بفيروس كورونا اليوم". وأوضح ليبرمان أنه يشعر أنه بحالة جيدة وأنه سيبقى فى الحجر خلال الأيام القليلة المقبلة فى منزله فى مستوطنة نوكديم جنوبى الضفة الغربية. وأشار الوزير الإسرائيلى إلى أنه سوف يستمر فى اتباع سياسات اقتصادية مسؤولة خلال عمله من المنزل أيضا، وتتبع البيانات والتخطيط. يذكر أن وزير المالية هو ثانى وزير فى الحكومة الإسرائيلية، الذى يتم اكتشاف إصابته بفيروس كورونا خلال أقل من أسبوع. وكان وزير الخارجية الإسرائيلى يائير لابيد، قد أعلن يوم الإثنين الماضى إصابته بفيروس كورونا. وحاليا تشهد إسرائيل ذروة الموجة الخامسة لفيروس كورونا فى ظل تفشى متحور "أوميكرون" شديدة العدوى.

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