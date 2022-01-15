الآلاف يحتجون فى فيينا على خطط الحكومة لفرض التطعيم الإلزامى ضد كورونا

جدة - نرمين السيد - وذكرت صحيفة (ذا كورير) النمساوية أنه وفقا لشرطة فيينا، تجمع حوالى 1000 شخص منهم يرتدى ملابس شرطة مزيفة ويحملون لافتات، مطالبة بالغاء خطط الحكومة فيما تم اعتقال شخص منهم لانتهاك قوانين كورونا.

من جانبها، ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن الحشود هتفوا مطالبين برحيل الحكومة فى إحدى المسيرات بوسط فيينا، فى ما أصبح يعتبر حدثًا روتينيًا كل يوم سبت.

ومن المقرر أن يصوت البرلمان هذا الأسبوع على مسألة فرض التطعيم الإلزامى التى أحدثت حالة من الاستقطاب فى البلاد وسط ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا.

وأعلنت الحكومة النمساوية فى نوفمبر الماضى فرض إغلاق وطنى رابع، وقالت إنها ستجعل التطعيمات إلزامية لجميع النمساويين، لتكون أول دولة فى الاتحاد الأوروبى تفعل ذلك.

وسجلت السلطات الصحية فى النمسا أكثر من 1،4 مليون إصابة وحوالى 14 ألف حالة وفاة بسبب الفيروس المسبب لكوفيد-19 منذ بداية الجائحة.