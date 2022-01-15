وذكرت الشرطة -فى بيان أوردته قناة (يورونيوز) الأوروبية، اليوم السبت- أن من بين المركبات التى تم إيقافها أمس فى نقطة عبور بقرية حدودية مع صربيا، سيارة وشاحنتان ومع مصادرتها وإعادة 6 من ركابها.
وأشارت سلطات كوسوفو إلى أن الصربيين العرقيين على أراضيها ربما لن يدلون بأصواتهم سوى من خلال البريد أوفى مكتب اتصال، دون ذكر إنشاء مراكز اقتراع فى المناطق التى يهيمن عليها الصرب.
وأوضح بيان صدر أمس عن السلطات العليا فى كوسوفو أن قوانين البلاد "لا تعترف بحق دولة ما فى إجراء استفتاء على أراضى ذات سيادة لدولة أخرى"، مضيفة أن "الممارسات التى تم تطبيقها حتى الآن منذ عام 2012 كانت غير دستورية".
وتجرى صربيا استفتاء غدًا الأحد بشأن تعديلات تهدف إلى تعزيز استقلال قضائها كجزء من إصلاحات ضرورية للبلاد بغرق الاقتراب أكثر من عضوية الاتحاد الأوربى.
ومن المحتمل أن يؤدى القرار إلى مزيد من التوتر فى العلاقات بين البلدين، كما أن كوسوفو قد أعلنت استقلالها عن صربيا فى عام 2008، وهى الخطوة التى ترفض "بلجراد" الاعتراف بها.
وتصر صربيا على أن كوسوفو لا تزال جزءا منها، على الرغم من إعلان "بريشتينا" استقلالها فى أعقاب صراع استمر خلال الفترة بين عامى 1998 و1999 أسفر عن مصرع نحو 13000 شخصًا وانتهى بعد قصف حلف شمال الأطلسى "ناتو" لصربيا لوقف حملتها القمعية على الانفصاليين من أصل ألبانى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كوسوفو توقف مركبات صربية على حدودها تحمل بطاقات اقتراع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.