مظاهرات فى صربيا احتجاجا على مشروع الليثيوم الضخم

وذكر موقع (إن 1 انفو) الصربى أنه جرى قطع الطرق اليوم فى العديد من مدن صربيا بدعوة، من المنظمات البيئية؛ احتجاجا على مشروع تعدين الليثيوم فى غرب البلاد، حيث وافق البرلمان الصربى على قانون جديد بشأن مصادرة الأراضى، والذى يقول المتظاهرون أنه يخدم مصالح شركة ريو تينتو البريطانية الأسترالية على حساب السكان.
وأضاف أن النشطاء يقوموا باحتجاجات أسبوعية -منذ أوائل ديسمبر الماضى- ضد المشروع، الذى إذا تم تنفيذه سيجعل صربيا لاعبًا عالميًا فى بطاريات الليثيوم، ومنتج المركبات الكهربائية وسط احتياطياتها العالمية من 10 إلى 12 % من المواد الخام المطلوبة بشدة فى العالم.
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