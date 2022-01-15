أُصيب 6 أشخاص جراء حادث إطلاق نار بقاعة حفلات غنائية بمدينة "يوجين" في ولاية أوريجون،بحسب الشرطة الأمريكية.
وقال رئيس إدارة شرطة "يوجين" كريس سكينر، اليوم السبت، إنه جرى نقل الضحايا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، ومن بينهم مصاب في حالة حرجة.
وأكد أنه يتم البحث عن مشتبه به جرى رصده آخر مرة وهو يفر من موقع الحادث.
لفت إلى أنه لا توجد مخاطر تهدد السلامة على نطاق واسع للمجتمع،و أن المشتبه به من المحتمل أن يكون مسلحًا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أمريكا: إصابة 6 أشخاص جراء إطلاق نار بولاية أوريجون على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.