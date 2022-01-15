أمريكا: إصابة 6 أشخاص جراء إطلاق نار بولاية أوريجون

أُصيب 6 أشخاص جراء حادث إطلاق نار بقاعة حفلات غنائية بمدينة "يوجين" في ولاية أوريجون،بحسب الشرطة الأمريكية.

وقال رئيس إدارة شرطة "يوجين" كريس سكينر، اليوم السبت، إنه جرى نقل الضحايا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، ومن بينهم مصاب في حالة حرجة.

وأكد أنه يتم البحث عن مشتبه به جرى رصده آخر مرة وهو يفر من موقع الحادث.

لفت إلى أنه لا توجد مخاطر تهدد السلامة على نطاق واسع للمجتمع،و أن المشتبه به من المحتمل أن يكون مسلحًا.