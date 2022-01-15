إيطاليا: الجرعة الثالثة تحد من أعراض كورونا بنسبة 98%

أكد المعهد العالي للصحة في إيطاليا، اليوم السبت، أن الجرعة المعززة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، تحد من مضاعفات "كوفيد-19" بنسبة 98%.

وقال المعهد في تقرير: "إن نسبة الحماية من الإصابة بأعراض مرضية وخيمة لدى الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الإضافية تشكل 98%"، حسبما نقلت وكالة "تاس" الروسية.

وعلى مدار الأيام الأخيرة سجلت إيطاليا نحو 200 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا يوميا، فيما أكد رئيس المعهد العالي للصحة سيلفيو بروزافيرو، أن سلالة "أوميكرون" ستصبح هي السائدة في إيطاليا في غضون الأيام القريبة، كما أنه وصف الوضع الوبائي في البلاد بـ "الحاد".

وشكلت نسبة المطعمين بالكامل ضد كورونا في إيطاليا بين أشخاص تتجاوز أعمارهم 12 حوالي 87%.